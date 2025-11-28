Mena Gourmet Market nâng tầm phong cách sống đô thị

Siêu thị đầu tư gần 8 triệu USD, nằm trong chiến lược định định hình lại trải nghiệm tiêu dùng và phong cách sống, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên mới, đón đầu làn sóng phát triển đô thị mới

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Mena Gourmet, Tổng giám đốc Menas Group, chia sẻ: "Mena Gourmet Celesta Rise có diện tích sàn 1.500 m², không chỉ là điểm mua sắm mà còn là tổ hợp tiện ích "tất cả trong một" theo chuẩn châu Âu, nâng tầm mua sắm thành tận hưởng cuộc sống, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của cư dân hiện đại".

Tại đây, đặc sản OCOP Việt Nam được đặt ở vị trí trang trọng cùng các 10.000 sản phẩm cao cấp nhập khẩu từ Ý và châu Âu, tạo điểm nhấn tự hào về bản sắc và hội nhập quốc tế

Khách hàng được trải nghiệm hành trình khép kín từ các tiện ích tích hợp mua sắm như hệ thống quầy mỹ phẩm và nước hoa cao cấp, nhà thuốc, quầy bar thư giãn đến tận hưởng ẩm thực đa văn hóa, kết hợp tinh tế giữa nhà hàng Ý Don Cipriani's sang trọng và nhà hàng V-Senses Dining theo phong cách ẩm thực Việt nguyên bản đương đại.

Mena Gourmet đặt mục tiêu phát triển 100 siêu thị toàn quốc trong 3 năm đến, khẳng định vị thế và khát vọng trở thành chuỗi siêu thị phong cách sống top đầu Việt Nam

"Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Mena Gourmet xác định sứ mệnh không chỉ kinh doanh, mà còn tạo bệ phóng cho thương hiệu Việt, trong đó chúng tôi tạo kênh phân phối hiện đại do người Việt làm chủ, nâng tầm giá trị nông sản Việt, khẳng định chất lượng, sức mạnh của chuỗi bán lẻ nội địa chính, góp vào bức tranh tự cường và thịnh vượng chung của quốc gia", ông Nguyễn Đức Quỳnh nói.