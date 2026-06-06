Mena Gourmet Trần Não, siêu thị boutique sành điệu tại khu đông TP.HCM

Tích hợp các thương hiệu chuyên biệt của hệ sinh thái Menas, tạo nên hành trình trải nghiệm khép kín cho khách hàng

Tọa lạc trục thương mại sầm uất kết nối các khu đô thị phức hợp thượng lưu của khu đông, Mena Gourmet 165 Trần Não vận hành theo mô hình siêu thị tích hợp, phục vụ đa dạng tệp khách hàng có phong cách sống sành điệu.

Mena Gourmet Trần Não thiết kế theo phong cách boutique tinh tế, rộng hơn 700 m², tối ưu hóa công năng theo tiêu chuẩn trưng bày hiện đại của các chuỗi bán lẻ cao cấp thế giới.

Chi nhánh thứ 6 của Mena Gourmet vượt trội hơn mô hình siêu thị truyền thống

Hơn 20.000 mã hàng như thực phẩm tuyển chọn, sản phẩm hữu cơ, hàng tiêu dùng xu hướng và các thương hiệu thực phẩm danh tiếng từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan.

Bên cạnh trải nghiệm trực tiếp tại cửa hàng, Mena Gourmet tối ưu hóa tiện lợi cho cư dân bận rộn thông qua nền tảng thương mại điện tử Mena Select.

Siêu thị tập trung vào việc cá nhân hóa trải nghiệm

Khách hàng có thể mua sắm trực tuyến qua website menaselect.com hoặc ứng dụng di động Mena Select, đi kèm dịch vụ giao hàng chặng cuối tốc hành trong 2 giờ và đảm bảo chất lượng kiểm soát nghiêm ngặt như tại quầy kệ.