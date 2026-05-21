Mena Town Thủ Đức khai trương 2 nhà hàng quốc tế thuộc hệ thống Menas

Thai Siam Kitchen thiết kế hiện đại, trẻ trung và đậm tinh thần Đông Nam Á, phù hợp cho gia đình, nhóm bạn và các buổi gặp gỡ sôi động

Thai Siam Kitchen sở hữu không gian gần 200 chỗ ngồi, mang đến trải nghiệm ẩm thực Thái Lan nguyên bản.



Còn Don Cipriani's Italian Restaurant là thương hiệu ẩm thực Ý cao cấp nổi bật với Pasta thủ công, Pizza nướng củi, steak thượng hạng, Risotto truyền thống cùng bộ sưu tập rượu vang quốc tế được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Don Cipriani’s Italian quy mô 180 chỗ ngồi, là không gian sang trọng, ấm cúng dành cho những buổi hẹn hò, gặp đối tác, trải nghiệm fine dining đẳng cấp

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng giám đốc Menas, chia sẻ: "2 nhà hàng quốc tế tại Mena Town nằm trong chiến lược phát triển hệ sinh thái lifestyle và F&B cao cấp, với mong muốn mang đến khách hàng những trải nghiệm ẩm thực chuẩn quốc tế ngay tại không gian sống của mình, đồng thời góp phần định hình Mena Town trở thành điểm đến phong cách sống mới tại Thủ Đức".

2 nhà hàng quốc tế góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích cao cấp tại Mena Town với các thương hiệu nổi bật: Mena Gourmet, Mena Bébé, Mena Cosmetics & Perfumes, Club des Sommelier Winery và Boulangeries de Saigon

Tiếp lời, Madame Ilaria, Giám đốc Cơ quan Thương mại Ý tại TP.HCM bày tỏ tự hào khi văn hóa ẩm thực Ý lan tỏa tại Việt Nam: "Chúng tôi đánh giá cao Menas có nền tảng vững chắc, năng lực thực thi nội địa và tầm nhìn gắn liền với phong cách sống Ý, thúc đẩy sự hiện diện của thương hiệu 'Made in Italy' tại Việt Nam cả về thương mại lẫn văn hóa. Đặc biệt, việc Don Cipriani's có bếp trưởng người Ý là minh chứng mạnh mẽ cho tính nguyên bản và nâng tầm uy tín cho thương hiệu".