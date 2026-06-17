MENAS Group kết nối nghiên cứu quốc tế, trải nghiệm du lịch dựa trên mùi hương

UniCA hiện có đội ngũ nghiên cứu giỏi, nhiều phòng thí nghiệm chuyên sâu, các công trình khoa học công nghệ về phân tích, kiểm soát chất lượng sản phẩm tự nhiên, kỹ thuật khứu giác, chăm sóc sức khỏe và wellness thông qua hương thơm cùng mạng lưới hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành...

Buổi làm việc trao đổi về tiềm năng ứng dụng mùi hương trong du lịch, đặc biệt trong việc xây dựng trải nghiệm điểm đến, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, spa, không gian bán lẻ, sản phẩm lưu niệm mang bản sắc địa phương

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch - CEO MENAS Group, đã chia sẻ về MENAS Group, hệ thống Mena Cosmetics & Perfumes, định hướng phát triển các sản phẩm mỹ phẩm, nước hoa và mùi hương tại Việt Nam, cũng như tiềm năng hợp tác với UniCA trong nghiên cứu, phát triển công thức, chuyển giao công nghệ và xây dựng các thương hiệu nước hoa phù hợp với thị trường Việt Nam.

Hệ thống Mena Cosmetics & Perfumes

"Việt Nam có nhiều lợi thế về thảo mộc, tinh dầu, cây gia vị, hoa, gỗ thơm và các nguyên liệu bản địa có thể phát triển thành chuỗi giá trị mới cho ngành mỹ phẩm - nước hoa.

Nếu được nghiên cứu bài bản, kiểm soát chất lượng tốt và kết hợp với công nghệ quốc tế, các nguồn nguyên liệu này có thể tạo ra những dòng sản phẩm mang bản sắc Việt Nam, phục vụ cả thị trường nội địa lẫn du khách quốc tế", ông Nguyễn Đức Quỳnh nói.

Mùi hương không chỉ là yếu tố cảm xúc mà còn có thể trở thành một phần của nhận diện thương hiệu, giúp du khách ghi nhớ sâu sắc hơn về điểm đến và trải nghiệm dịch vụ

Hội thảo mở ra nhiều triển vọng hợp tác giữa UniCA, các chuyên gia trong ngành hương liệu - nước hoa của Pháp và MENAS Group tại Việt Nam, trong đó định vị MENAS Group như một đối tác kết nối giữa nghiên cứu quốc tế, sản xuất, phân phối và phát triển trải nghiệm du lịch dựa trên mùi hương.

Chủ tịch - CEO MENAS Group Nguyễn Đức Quỳnh

Đây là hướng đi phù hợp với xu thế du lịch trải nghiệm, du lịch wellness và phát triển các thương hiệu địa phương có chiều sâu văn hóa, cảm xúc và giá trị thương mại bền vững.