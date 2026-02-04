Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Menas Group tiên phong sử dụng ‘trợ lý ảo thực thể’ với cặp đôi robot

Lệ Chi
Lệ Chi
04/02/2026 15:02 GMT+7

Menas Group đưa bộ đôi 'siêu khuyển' robot Unitree Go2 Pro với tên MEME và NANA vào vận hành trong hệ sinh thái dịch vụ.

Đây là bước đi chiến lược nâng tầm trải nghiệm khách hàng với công nghệ 4.0, Menas Group là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sở hữu dòng robot bốn chân sinh học tiên tiến bậc nhất thế giới.

Đặc biệt, năng lực của bộ đôi này được nâng lên một tầm cao mới nhờ sự tham gia trực tiếp của đội ngũ kỹ sư AI của Menas trong việc huấn luyện kịch bản chuyên sâu.

Menas Group tiên phong sử dụng ‘trợ lý ảo thực thể’ với cặp đôi robot - Ảnh 1.

Nhờ hệ thống Intelligent Side-follow System (ISS 2.0), robot có thể đi theo khách hàng như một trợ lý tận tụy, giúp vận chuyển hàng hóa nhẹ và dẫn đường đến các quầy hàng mong muốn

Khách hàng Thanh Hằng tại Mena Gourmet chia sẻ sự ngạc nhiên khi được NANA hỗ trợ trong buổi mua sắm cuối tuần.

Chị cho biết bản thân rất bất ngờ khi chú robot này không chỉ biết tránh đường khéo léo mà còn có thể "tư vấn" các chương trình khuyến mãi hiện có giúp chị mua sắm tiện lợi và tiết kiệm hơn.

Cảm giác có một chú cún máy thông minh đi bên cạnh, mang giúp giỏ hàng khiến việc đi siêu thị trở nên thú vị và đỡ vất vả hơn rất nhiều, một trải nghiệm mà chị chưa từng thấy ở bất kỳ đâu tại Việt Nam.

Điểm nhấn đắt giá nhất nằm ở trí tuệ nhân tạo: Hệ thống ISS 2.0 giúp robot đi song song sát cạnh khách hàng như thú cưng không dây xích, trong khi "mắt thần" LiDAR 4D quét 360 độ giúp né tránh vật cản nhỏ nhất (0.05 m) tuyệt đối an toàn.

Menas Group tiên phong sử dụng ‘trợ lý ảo thực thể’ với cặp đôi robot - Ảnh 2.

Đặc biệt, nhờ tích hợp GPT, MEME và NANA có thể hiểu và thực hiện ngay lập tức các mệnh lệnh bằng giọng nói tự nhiên

Chia sẻ về tầm nhìn đầu tư công nghệ, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng giám đốc Menas Group cho biết việc đưa MEME và NANA về Việt Nam nằm trong chiến lược số hóa toàn diện, mong muốn xóa bỏ khoảng cách giữa con người và máy móc, đưa công nghệ đồng hành với đời sống hàng ngày.

Khám phá thêm chủ đề

Menas Group robot Unitree Go2 Pro cún máy thông minh robot bốn chân sinh học robot
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận