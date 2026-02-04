Menas Group tiên phong sử dụng ‘trợ lý ảo thực thể’ với cặp đôi robot

Đây là bước đi chiến lược nâng tầm trải nghiệm khách hàng với công nghệ 4.0, Menas Group là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sở hữu dòng robot bốn chân sinh học tiên tiến bậc nhất thế giới.

Đặc biệt, năng lực của bộ đôi này được nâng lên một tầm cao mới nhờ sự tham gia trực tiếp của đội ngũ kỹ sư AI của Menas trong việc huấn luyện kịch bản chuyên sâu.

Nhờ hệ thống Intelligent Side-follow System (ISS 2.0), robot có thể đi theo khách hàng như một trợ lý tận tụy, giúp vận chuyển hàng hóa nhẹ và dẫn đường đến các quầy hàng mong muốn

Khách hàng Thanh Hằng tại Mena Gourmet chia sẻ sự ngạc nhiên khi được NANA hỗ trợ trong buổi mua sắm cuối tuần.

Chị cho biết bản thân rất bất ngờ khi chú robot này không chỉ biết tránh đường khéo léo mà còn có thể "tư vấn" các chương trình khuyến mãi hiện có giúp chị mua sắm tiện lợi và tiết kiệm hơn.

Cảm giác có một chú cún máy thông minh đi bên cạnh, mang giúp giỏ hàng khiến việc đi siêu thị trở nên thú vị và đỡ vất vả hơn rất nhiều, một trải nghiệm mà chị chưa từng thấy ở bất kỳ đâu tại Việt Nam.

Điểm nhấn đắt giá nhất nằm ở trí tuệ nhân tạo: Hệ thống ISS 2.0 giúp robot đi song song sát cạnh khách hàng như thú cưng không dây xích, trong khi "mắt thần" LiDAR 4D quét 360 độ giúp né tránh vật cản nhỏ nhất (0.05 m) tuyệt đối an toàn.

Đặc biệt, nhờ tích hợp GPT, MEME và NANA có thể hiểu và thực hiện ngay lập tức các mệnh lệnh bằng giọng nói tự nhiên

Chia sẻ về tầm nhìn đầu tư công nghệ, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng giám đốc Menas Group cho biết việc đưa MEME và NANA về Việt Nam nằm trong chiến lược số hóa toàn diện, mong muốn xóa bỏ khoảng cách giữa con người và máy móc, đưa công nghệ đồng hành với đời sống hàng ngày.