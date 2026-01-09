Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Menas Group vận hành hệ sinh thái số đa ngành

Trần Thắng
Trần Thắng
09/01/2026 09:17 GMT+7

Vừa qua, tại tòa tháp Trung tâm tài chính quốc tế Saigon Marina IFC, Menas Group đã vận hành Hệ sinh thái chuyển đổi số, Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP, Omni-Channel Hub và siêu ứng dụng Mena Select.

Việc doanh nghiệp trẻ với 5 năm phát triển đã chọn con đường phát triển bền vững, lấy lõi công nghệ làm bệ phóng cho hành trình chinh phục thị trường bán lẻ và dịch vụ cao cấp, đã khẳng định bản lĩnh, tầm nhìn chiến lược và năng lực tài chính vững mạnh của Menas Group.

Sự chuyển dịch phương thức quản trị truyền thống sang nền tảng số mang lại diện mạo mới cho Menas Group.

Menas Group vận hành hệ sinh thái số đa ngành - Ảnh 1.

Hệ thống Omni-Channel Hub như nhạc trưởng điều phối toàn bộ dữ liệu online, offline giữa các điểm bán và trực tuyến

Đặc biệt, Menas Group cùng các đối tác công nghệ hàng đầu như Microsoft, Balas Technologies và Magenest chạy đua hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ chỉ trong 3 tháng, lập kỳ tích khi thông thường các doanh nghiệp phải mất 6 tháng đến 1 năm cho hệ thống này.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng giám đốc Menas Group, nói: "Sau 5 năm xây dựng niềm tin, Menas nay có thêm nền tảng quản trị mạnh để bảo vệ quyền lợi khách hàng. Việc chọn con đường khó: hoàn thiện ERP và Omni-channel với dữ liệu chuẩn là cam kết trung thực nhất cho chất lượng dịch vụ, phục vụ phong cách sống của khách hàng một cách thông minh nhất".

Menas Group vận hành hệ sinh thái số đa ngành - Ảnh 2.

Các không gian Mena BéBé dành cho mẹ và bé, mỹ phẩm và nước hoa Mena Cosmetics & Perfumes, rượu vang Club des Sommeliers Winery… đều vận hành đồng bộ trên nền tảng Omni-Channel Hub

Bên cạnh củng cố nội lực công nghệ, Menas Group ra mắt siêu ứng dụng Mena Select với thông điệp "Nâng tầm phong cách sống". Đưa hệ sinh thái số đến gần hơn người tiêu dùng, cá nhân hóa tinh tế nhu cầu mua sắm, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe… từ tìm hiểu thông tin trên Web Profile đến đặt hàng thương mại điện tử và trải nghiệm.

Cùng ngày, Menas khai trương tổ hợp siêu thị thực phẩm cao cấp Mena Gourmet tại 547 Huỳnh Tấn Phát (P.Tân Thuận, TP.HCM).

 

Khám phá thêm chủ đề

Menas Group hệ sinh thái số đa ngành siêu ứng dụng Mena Select Omni-Channel Hub khai trương tổ hợp siêu thị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận