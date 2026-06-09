Menas mở rộng hợp tác bán lẻ, F&B và du lịch ẩm thực với Thái Lan

Diễn đàn là hoạt động nhân chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh phát biểu

Menas hoạt động trong lĩnh vực phát triển và quản lý bất động sản, bán lẻ, chuỗi siêu thị, chuỗi ẩm thực, sàn thương mại điện tử... Trong đó, Menas đang phát triển chuỗi điểm đến thương mại - dịch vụ Mena Town, là mô hình trung tâm tiện ích cộng đồng, tích hợp siêu thị Mena Gourmet Market, chuỗi nhà hàng, cửa hàng, khu vui chơi trẻ em.

Menas đặt mục tiêu phát triển 15 - 20 trung tâm Mena Town/năm, tăng cường nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan nhằm chủ động lựa chọn sản phẩm phù hợp với thị trường Việt Nam.

Các đại biểu dự diễn đàn

Một trong những điểm nhấn F&B của Mena Town là nhà hàng Thái Thai Siam Kitchen, được định hướng trở thành thương hiệu ẩm thực Thái chất lượng, phù hợp với khẩu vị và thị hiếu của khách hàng Việt Nam.

Chỉ trong 5 tháng qua, Menas đã mở 6 nhà hàng Thái Lan và ghi nhận lượng khách hàng đông đảo. Mục tiêu mở 1 - 2 nhà hàng/tháng và 60 - 80 nhà hàng Thái Lan tại Việt Nam trong vòng 5 năm tới.

Bên cạnh mở chuỗi nhà hàng Thái tại Việt, Menas cũng có định hướng đầu tư nhà hàng Việt Nam tại Thái Lan

Về hợp tác với các đối tác doanh nghiệp Thái Lan, Menas quan hệ chiến lược với Dek Som Boon nhập khẩu hàng Thái, đồng thời là đối tác của THAIFEX - HOREC với nhu cầu nhập khẩu hơn 10 triệu USD trang thiết bị siêu thị từ hội chợ này hằng năm, chưa kể các nhóm hàng hóa khác phục vụ hệ sinh thái của doanh nghiệp.

Hiện sàn thương mại điện tử Mena Select và chuỗi siêu thị Mena Gourmet Market đang phân phối hơn 1.000 sản phẩm đến từ hơn 100 thương hiệu Thái Lan, chiếm hơn 10% tổng danh mục sản phẩm

Thông qua Diễn đàn Kết nối Đầu tư và Kinh doanh Thái Lan - Việt Nam 2026, MENAS mong muốn mở rộng kết nối với hàng trăm nhà đầu tư và doanh nghiệp Thái Lan, Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, từ F&B, bán lẻ, nhượng quyền thương hiệu, nhập khẩu hàng Thái, chuỗi cung ứng đến phát triển các mô hình điểm đến thương mại cộng đồng tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và du lịch ẩm thực giữa hai quốc gia.