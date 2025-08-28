Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Menas: Ứng dụng AI, blockchain vào trải nghiệm khách hàng

Đại Thắng
Đại Thắng
28/08/2025 10:39 GMT+7

Trong khuôn khổ triển lãm và diễn đàn ngành nhà hàng, khách sạn HorecFex 2025, Menas Group ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược: TWG Tea Vietnam, Epta Group (Ý), Myma.AI, Balas Technologies và HTV Venture.

Việc hợp tác đa phương thể hiện khát vọng của Menas trong hội tụ thương hiệu quốc tế và công nghệ tiên phong, mở rộng từ F&B và bán lẻ sang AI, blockchain và công nghệ số, kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, góp phần nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Menas: Ứng dụng AI, blockchain vào trải nghiệm khách hàng- Ảnh 1.

Phó tổng giám đốc Menas Group Nguyễn Ngọc Quý; CEO TWG Tea Vietnam Lê Thị Mỹ Phụng; Giám đốc thương mại APAC (Epta Group) Claudio Domasi; Giám đốc phát triển quan hệ khách hàng Myma.AI Nguyễn Quốc Khanh; CEO Balas Technologies Trần Thanh Ly; CEO & Co-founder, HTV Venture Lâm Hoàng Vinh... tại lễ ký kết

Với việc ký kết, TWG Tea Vietnam mở rộng mạng lưới phân phối và khẳng định vị thế thương hiệu trà đẳng cấp; Epta Group tiếp tục triển khai công nghệ trữ lạnh xanh tại chuỗi siêu thị cao cấp Mena Gourmet và ẩm thực của Menas.

Myma.AI ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm đổi mới cách thức vận hành và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng; Balas Technologies triển khai hệ thống quản trị ERP và CRM chuẩn quốc tế cho Menas; và HTV Venture mở ra không gian ứng dụng AI và blockchain trong hệ sinh thái dịch vụ.

Với tầm nhìn dài hạn, Menas hướng đến mô hình Lifestyle Hub chuẩn quốc tế, không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng mà còn định hình phong cách sống hiện đại cho cộng đồng Việt Nam.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
