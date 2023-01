Mèo dát vàng 24K giá chục triệu vẫn đắt hàng ngày cận tết

Được đúc bằng đồng nguyên khối, bề mặt mạ vàng 24K… Đây là linh vật mèo dát vàng, một trong số những sản phẩm được khách hàng yêu thích, được “săn lùng” nhiều trong dịp Tết Quý Mão sắp tới.

Những ngày này, xưởng sản xuất linh vật mèo dát vàng tại Đông Anh (TP.Hà Nội) đang gấp rút hoạt động cho ra hàng loạt mẫu mã linh vật mèo đa dạng, hút mắt mang nhiều ý nghĩa để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2023.

Để tạo ra được một sản phẩm mèo dát vàng hoàn chỉnh, người thợ phải tiến hành làm qua nhiều công đoạn khác nhau, yêu cầu sự tỉ mỉ và khéo léo.

"Để làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh dát vàng sẽ qua 5-6 bước. Đầu tiên mình sẽ làm sạch bề mặt. Sau đó sẽ phủ một lớp lót, sấy khoảng 40 đến 1 tiếng đồng hồ. Sau đó mình sẽ đánh giấy ráp cho bóng nhẵn nhụi và rửa qua nước sạch và tiếp tục sấy trong khoảng 15-20 phút rồi phủ lớp keo lên cho bám vàng. Sau khi dát vàng xong thì phủ lớp sơn 2K lên để bảo vệ lớp vàng không bị trầy xước. Trong tất cả công đoạn thì công đoạn nào cũng khó. Tuy nhiên, công đoạn khó nhất là sau khi dát vàng xong và đánh bóng vàng. Để tạo nên một sản phẩm bóng đẹp cần người có kỹ thuật cao, làm sao cho tác phẩm đó không bị có vết, xước trên bề mặt. Thị trường năm nay mình thấy khá là phát triển. Khách năm nay với cơ sở xưởng mình làm số lượng hàng rất nhiều. Năm nay bên xưởng mình có 3 mẫu mèo: An Thịnh, An Sinh, An Nhiên. Mỗi mẫu có 1 điểm đặc trưng khác nhau, gọi là gia đình mèo", anh Nguyễn Văn Sơn, thợ xưởng mèo dát vàng cho biết.





Theo anh Sơn, thời gian từ khi tạo mẫu cho tới công đoạn hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm sẽ mất khoảng 1 tháng. Mỗi ngày, xưởng tiến hành sản xuất khoảng 30-50 sản phẩm mèo dát vàng. Kích thước của tượng sẽ tuỳ theo đơn đặt hàng của mỗi khách hàng, thông thường có chiều cao trung bình từ 15-20cm, nặng từ 1kg-1,5kg. Giá mỗi sản phẩm mèo dát vàng 24K dao động từ 3 triệu tới 11 triệu đồng.

Với tạo hình tròn trịa, linh vật mèo gợi lên sự toàn vẹn, đủ đầy và sung túc. Đây là món quà được nhiều khách hàng săn đón, lựa chọn để tặng cho gia đình, bạn bè. Chị Kim Chi (Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) cho biết đã quyết định mua linh vật mèo dát vàng cho người thân vì mang ý nghĩa như lời chúc đoàn viên, may mắn, bình an trong ngày xuân năm mới.

"Mấy năm trước mình cũng có mua các sản phẩm linh vật. Cứ hàng năm thì mình lại tìm tới để mua sản phẩm linh vật theo năm. Đặc biệt đến năm nay là năm mèo, mình được biết năm mèo hợp với mệnh kim. Và gia đình mình cũng rất thích có mệnh kim để có chút may mắn cho năm mới, thế nên quyết định sang đây mua một linh vật quý mão dát vàng. Mình thấy thị trường mèo dát vàng năm nay sôi động và bộ sưu tập mèo cũng rất đa dạng, phong phú để mình lựa chọn, vừa mua cho gia đình hoặc đi biếu tặng người thân, gia đình, bạn bè hoặc là đối tác. Xưởng bên này là một trong những xưởng làm rất chỉn chu và công phu. Các giai đoạn mình cũng đến xem từng bước từng bước và thấy họ làm rất kỹ lưỡng, chi tiết. Mình thấy rất yên tâm khi có những sản phẩm dát vàng được làm ở xưởng. Về cơ bản năm nào mình cũng mong muốn tìm mua một linh vật của năm. Sản phẩm vàng luôn khiến mình cảm giác một năm mới sung túc, thuận lợi. Mình cũng hy vọng nếu mọi chuyện thuận lợi, năm sau mình có cơ hội được đến và mua sản phẩm linh vật dát vàng nữa", chị Kim Chi, khách hàng chia sẻ.