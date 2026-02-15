Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Mẹo dọn nhà đón tết thần tốc mà vẫn sạch từng ngóc ngách

Thái Phúc - Thái Phúc
15/02/2026 08:00 GMT+7

Câu chuyện tổng vệ sinh dọn nhà cửa cuối năm không chỉ là nỗi lo của các gia đình đông người, mà còn khiến không ít người trẻ “ngán ngẩm” mỗi khi tết đến xuân về đặc biệt là với bộ bàn ghế gỗ trạm trổ ở nhà.

Dọn nhà mãi vẫn không xong

Vừa lập gia đình được 1 năm, Nguyễn Khánh Vy (26 tuổi), ngụ đường Hùng Vương, P.Ngã Bảy, TP.Cần Thơ, cho biết dọn nhà là nỗi ám ảnh với cô: “Ban ngày mình ra cửa hàng phụ buôn bán với chồng, tối về mở cửa nhà ra là thấy nguyên "bãi chiến trường" đang chờ. Bàn làm việc bám bụi, tủ quần áo phình to vì đồ “để khi nào mặc”, góc bếp ám mùi dầu mỡ, nhà vệ sinh thì nhìn thôi đã ám ảnh. Mà dọn mãi thì cũng không xong, nhưng cũng phải tự nhủ tết nhất là phải dọn dẹp cho nhà cửa tươm tất, năm mới cũng may mắn hơn”, Vy nói.

Nguyễn Tuấn Trường (29 tuổi), ngụ đường Nguyễn Huệ, P.Ngã Bảy, TP. Cần Thơ, cho biết mỗi lần dọn dẹp là phải vừa dọn vừa sửa nhà. “Lau xong mảng tường này thì chỗ kia lại bong tróc, mình phải sơn tạm một lớp mới cho sản sửa, thay bóng đèn cháy, dán lại cái cửa tủ lỏng bản lề. Mệt muốn xỉu vì tết mà, bạn bè ghé chơi, không lẽ để nhà bừa bộn”.

Dọn nhà đón tết, mệt mỏi với đồ nội thất gỗ chạm trổ - Ảnh 1.

Trường cho biết mỗi lần dọn nhà là giống như là phải sửa lại cả căn nhà

ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyễn Thị Như Anh, sinh viên Trường ĐH Cần Thơ cho biết: “Mình không quá ám ảnh vớ chuyện dọn nhà, mình chỉ mệt là dọn đằng trước thì phía sau lại thấy bừa. Mình cũng muốn bỏ bớt đồ cũ, sắp xếp lại không gian và từ đó nhắc bane thân trưởng thành hơn. Mệt thì mệt nhưng cũng vui vì còn được dọn nhà cùng ba mẹ”, Như Anh nói.

Dọn nhà đón tết, mệt mỏi với đồ nội thất gỗ chạm trổ - Ảnh 2.

Việc phải lau chùi từng ngóc ngách khiến người trẻ ám ảnh

ẢNH: THÁI PHÚC

Chị Nguyễn Ngọc Hạnh (43 tuổi), chuyên viên hướng dẫn của ứng dụng dịch vụ giúp việc nhà bTaskee, cho biết nguyên tắc quan trọng nhất khi tổng vệ sinh cuối năm là dọn đúng trình tự và làm dứt điểm từng khu vực.

“Luôn làm theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài để tránh bụi bẩn rơi lại lên những chỗ đã lau. Khi đã bắt đầu một phòng thì phải hoàn tất trọn vẹn rồi mới chuyển sang nơi khác, không làm dàn trải vì rất dễ sót chi tiết. Bên cạnh đó, việc sử dụng đúng dụng cụ và hóa chất cho từng bề mặt cũng rất quan trọng để vừa làm sạch hiệu quả, vừa bảo vệ đồ đạc và sức khỏe người dọn”, chị Hạnh nói.

Chị Hạnh cho biết thêm nhiều gia đình thường bỏ sót các vị trí như nóc tủ, quạt trần, kệ cao, khe cửa sổ, trong khi đây lại là những điểm dễ tạo cảm giác “nhà chưa sạch”. Nếu quỹ thời gian hạn chế, nên ưu tiên phòng ngủ (đặc biệt là phòng có nhà vệ sinh), bếp và phòng khách, những không gian sử dụng nhiều và ảnh hưởng trực tiếp đến ấn tượng khi đón tết. Việc chia thời gian cụ thể cho từng khu vực cũng giúp người trẻ tránh bị dồn việc cuối giờ và hạn chế làm ẩu.

Ám ảnh những chiếc kẽ trong nội thất gỗ chạm trổ

Ngoài tổng vệ sinh nhà cửa, những chiếc kẽ trong nội thất gỗ chạm trổ. Hình ảnh bàn ghế, giường tủ hoa văn rồng bay phượng múa khiến nhiều người trẻ ngán ngẩm.

Nguyễn Quang Hùng, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, cho biết: “Năm nào cũng về quê ở TP.Cần Thơ cũng phụ ba mẹ dọn dẹp, quét nhà lau nhà thì không mệt nhưng đến dọn bộ bàn ghế chạm trỗ long phụng của nhà là bất lực. Toàn kẽ với kẽ, bụi bám vào nhìn không thấy rõ nhưng lau mãi không sạch. Mình phải lấy bàn chải đánh răng, tăm bông chà từng chút”, Thuận kể.

Hùng cho biết thêm vì nhà là nhà thờ phụng ông bà, nên họ hàng lúc nào cũng đến thăm đông, ba mẹ lúc nào cũng bắt dọn kỹ. “Mỗi lần dọn xong là tối đau lưng nhức mỏi, cảm giác ám ảnh”, Hùng kể.

Dọn nhà đón tết, mệt mỏi với đồ nội thất gỗ chạm trổ - Ảnh 3.

Đồ nội thất gỗ với chiếc kẽ đóng bụi khiến nhiều người mệt mỏi vì phải dọn dẹp

ẢNH: THÁI PHÚC =

Đối với việc lau chùi đồ nội thất bằng gỗ, anh Nguyễn Văn Xuyến (36 tuổi), thợ mộc có hơn 10 năm kinh nghiệm ngụ đường Hùng Vương, P.Ngã Bảy, TP.Cần Thơ, khuyến cáo không nên vì muốn tiết kiệm thời gian mà dùng vòi nước áp lực cao để xịt rửa. Theo anh, cách làm này dễ gây hư hại bề mặt gỗ. “Nhiều gia đình nghĩ xịt mạnh sẽ sạch nhanh, nhưng với đồ gỗ thì hoàn toàn không nên. Chỉ nên dùng khăn mềm hoặc vòi xịt nhẹ để vệ sinh bề mặt”, anh Xuyến cho biết.

Anh Xuyến giải thích thêm hầu hết sản phẩm gỗ đều được phủ một lớp sơn bảo vệ. Nếu dùng áp lực nước mạnh, lớp sơn có thể bị bong tróc, từ đó làm giảm tuổi thọ và tính thẩm mỹ của sản phẩm. “Tốt nhất nên lau bằng giẻ khô hoặc hơi ẩm, sau đó có thể đánh thêm một lớp dầu bóng chuyên dụng cho gỗ để bảo quản và giữ độ bền lâu dài”, anh khuyên.

