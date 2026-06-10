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Công nghệ Thủ thuật

Mẹo dọn sạch 'rác' Google Drive và Photos bằng những câu lệnh bí mật

Phong Đỗ
Phong Đỗ
10/06/2026 10:07 GMT+7

Bí quyết dọn dẹp không gian lưu trữ khi Google đang thắt chặt dung lượng miễn phí xuống còn 5 GB.

Một trong những sai lầm phổ biến nhất của người dùng công nghệ là bỏ bê việc quản lý dung lượng lưu trữ đám mây được chia sẻ chung giữa ba dịch vụ Gmail, Google Drive và Google Photos. Việc duy trì bộ nhớ trống là vô cùng quan trọng, bởi nếu không gian lưu trữ bị đầy, người dùng sẽ lập tức bị chặn nhận các email gửi đến cũng như không thể lưu trữ các tệp tin được chia sẻ.

Đáng chú ý, Google vừa có một thay đổi lớn khi cắt giảm dung lượng mặc định của các tài khoản mới từ 15 GB xuống chỉ còn 5 GB, trừ khi thực hiện liên kết số điện thoại. Trước thực trạng bộ nhớ chung bị thu hẹp đáng kể, việc làm chủ các công cụ dọn dẹp là giải pháp kinh tế và cần thiết nhất hiện nay.

Mẹo dọn sạch hoàn toàn không gian lưu trữ tài khoản Google

Để bắt đầu quy trình dọn dẹp một cách toàn diện, người dùng nên truy cập thẳng vào trình quản lý dung lượng Google One tại địa chỉ https://one.google.com/storage/management. Trang công cụ này sẽ bóc tách chính xác lượng bộ nhớ mà từng dịch vụ đang chiếm dụng để bạn đưa ra phương án xử lý.

Tại đây, bạn có thể nhanh chóng quét tìm và xóa bỏ các tệp tin dung lượng lớn trong Drive, dọn sạch thư rác cùng các email chứa tệp đính kèm cồng kềnh trong Gmail, hoặc loại bỏ các file hình ảnh và video không mong muốn hay bị lỗi hệ thống trong Google Photos. Ngoài ra, việc dọn sạch các mục nằm trong Thùng rác (Trash) ở cả Gmail và Drive cũng rất quan trọng, vì chúng vẫn được tính vào tổng dung lượng cho đến khi bị xóa vĩnh viễn.

Mẹo dọn sạch 'rác' Google Drive và Photos bằng những câu lệnh bí mật - Ảnh 1.

Giao diện quản lý bộ nhớ lưu trữ của Google One

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh đó, người dùng có thể chủ động đào sâu dọn dẹp bằng các bộ lọc ẩn bên trong từng ứng dụng.

  • Đối với Gmail, việc nhập các câu lệnh sửa đổi vào thanh tìm kiếm như "older_than:1y" (để lọc email cũ hơn 1 năm) hoặc "larger:1mb" (để tìm email dung lượng lớn) sẽ giúp quá trình sàng lọc thủ công trở nên nhanh chóng hơn.
  • Trong Google Drive, hãy điều hướng tới mục "Bộ nhớ" ở thanh bên để sắp xếp tệp theo kích cỡ và xóa các bản sao của tệp được chia sẻ.
  • Đối với Google Photos - dịch vụ gây tốn bộ nhớ nhất - người dùng nên gõ từ khóa "bị mờ" (blurry) để xóa ảnh lỗi, dọn sạch các thư mục "Ảnh chụp màn hình" hay "Đã lưu trữ", đồng thời tắt tính năng tự động sao lưu các thư mục hoặc video không cần thiết. Cuối cùng, hãy chuyển chất lượng sao lưu sang chế độ tiết kiệm dung lượng (Storage saver) để hệ thống tự động nén dữ liệu hình ảnh trước khi tải lên.
Mẹo dọn sạch 'rác' Google Drive và Photos bằng những câu lệnh bí mật - Ảnh 2.

Giao diện quản lý không gian lưu trữ của kho hình Google Photos

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Làn sóng thắt chặt dung lượng lưu trữ của Google đòi hỏi người dùng phải chủ động quản lý rủi ro dữ liệu thay vì lưu trữ thụ động như trước đây. Dù việc kiểm soát bộ nhớ thủ công này yêu cầu một chút kiên trì, các giải pháp cắt giảm sao lưu mục không cần thiết và tận dụng thuật toán nén tệp tích hợp sẵn của Google One sẽ giúp duy trì tài khoản luôn trong trạng thái vận hành mượt mà, ổn định nhất.

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