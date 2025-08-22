Mẹo 'làm nóng máy' ô tô số tự động an toàn, hiệu quả trước khi sử dụng

Với ô tô số tự động đỗ qua đêm hay vài ngày không sử dụng, dầu động cơ thường lắng xuống cacte (dưới đáy động cơ), hệ thống nhiên liệu chưa được bơm đủ để đưa vào buồng đốt… Do đó, khởi động ô tô số tự động để "làm nóng máy" cũng như các bộ phận khác là điều cần thiết trước khi sử dụng xe. Việc khởi động ô tô để làm nóng máy thực tế khá đơn giản và không mất nhiều thời gian, bên cạnh đó thói quen này có thể góp phần đảm bảo độ bền của các bộ phận trên xe.

Theo anh Trần Hồng Phúc, kỹ thuật viên của một garage chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô tại phường Thủ Đức, TP.HCM: "Việc khởi động và để động cơ ô tô số tự động chạy không tải vài phút vào buổi sáng, trước khi khởi hành sẽ giúp dầu nhớt động cơ được bơm đều lên các bộ phận như piston, trục cam, van… Bên cạnh đó, thói quen này cũng giúp ổn định vòng tua máy, hệ thống nhiên liệu và động cơ đạt đến nhiệt độ làm việc lý tưởng".

Khởi động và để động cơ ô tô số tự động chạy không tải giúp dầu nhớt động cơ được bơm đều lên các bộ phận như piston, trục cam, van... Ảnh: B.H

Tuy nhiên, việc khởi động 'làm nóng máy' ô tô số tự động như thế nào cho an toàn, hiệu quả thì không phải bất cứ ai sử dụng ô tô đều biết. Bởi thực tế, theo thói quen nhiều tài xế sau khi đề máy thường để xe khởi động khá lâu. Một số khác còn có thói quen khởi động rồi đạp mạnh chân ga.

Dưới đây là mẹo khởi động 'làm nóng máy' ô tô số tự động an toàn, hiệu quả trước khi sử dụng:

Như Thanh Niên đã đề cập trong bài viết Khởi động ô tô vào buổi sáng: Mất bao lâu để 'làm nóng máy'? Nhiều tài xế sau khi "đề máy" thường cho để xe hoạt động trong trạng thái đứng yên từ 3 - 5 phút. Tuy nhiên, nếu thời gian để động cơ chạy không tải quá dài hoặc thực hiện không đúng cách, có thể gây ra tác động tiêu cực đến xe và làm tiêu hao nhiên liệu.

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến động cơ khi khởi động ô tô số tự động vào buổi sáng, đầu tiên nên chú ý kiểm tra tắt các tính năng, hệ thống như điều hòa nhiệt độ… Điều này sẽ giúp động cơ không phải làm việc quá nhiều ngay từ khi chưa được làm nóng. Sau đó, đạp bàn đạp phanh, nhấn nút khởi động động cơ. "Sau khi động cơ hoạt động, chỉ cần để xe hoạt động không tải từ 1 - 3 phút, thời gian này đủ để đảm bảo dầu động cơ và dầu hộp số lưu thông đều, để các bộ phận sẵn sàng trước khi sử dụng". Anh Hồng Phúc chia sẻ thêm.

Khi khởi động ô tô số tự động vào buổi sáng, đầu tiên nên chú ý kiểm tra tắt các tính năng, hệ thống như điều hòa nhiệt độ… Ảnh: B.H

Chú ý không để xe nổ máy không tải quá lâu, bởi điều này thực sự không cần thiết và chỉ gây lãng phí nhiên liệu cũng như ô nhiễm không khí, đặc biệt là trong không gian kín. Bên cạnh đó, cũng không cần phải tăng ga khi làm nóng máy và đảm bảo cần số ở đúng vị trí để đảm bảo an toàn. Nên để cần số ở chế độ số P thay về số N để đảm bảo an toàn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Bởi theo anh Phúc: "Vị trí số P tương tự như số N về mặt lưu lượng dầu, vì khi động cơ hoạt động, dầu hộp số sẽ tự động lưu thông. Chế độ số P sử dụng trong trường hợp này cũng an toàn hơn vì nó ngăn ngừa nguy cơ vô tình chuyển cần số".

Ngoài ra, nên chú ý tốc độ động cơ hay vòng tua máy. Nếu sau khi khởi động, đồng hồ vòng tua máy vẫn ở mức trên 1.000 vòng/phút, điều đó có nghĩa là động cơ chưa đủ nóng, nhưng nếu giảm xuống còn 700 vòng/phút, có nghĩa động cơ đã sẵn sàng để sử dụng. Lưu ý, trong khoảng 2 - 3 phút lái xe đầu tiên nên tập trung, tránh đạp thốc ga để tăng tốc hoặc ép vòng tua máy quá cao.