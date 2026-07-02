Mẹo làm sạch sàn nhà giúp không gian sống thơm dịu, thư giãn như spa tại gia

Những người theo đuổi xu hướng chữa lành tâm trí thông qua việc chăm sóc không gian sống, xem dọn dẹp nhà là cách "gột rửa" mệt mỏi, tái tạo năng lượng và biến "nơi trú ẩn" của mình trở thành một spa nghỉ dưỡng đích thực.

Làm thế nào để vừa tối ưu hóa thời gian dọn dẹp, vừa biến việc lau sàn thành một liệu pháp thư giãn tinh thần nâng tầm phong cách sống?

Làm sạch sâu: Bước đầu cho không gian dễ chịu

Để một không gian sống mang lại cảm giác thư giãn, không gian ấy phải được làm sạch. Ngoài những vết bẩn có thể nhìn thấy, sàn nhà cần sạch cả những vết thức ăn vô hình - nguyên nhân gây mùi khó chịu hoặc thu hút côn trùng. Bên cạnh đó, sàn nhà sạch còn nằm ở trải nghiệm sau khi lau: sàn khô nhanh, không nhờn rít, không vệt loang nước, không để lại lớp màng mờ gây xỉn màu.

Với những người thích chăm sóc tổ ấm, lau nhà là một liệu pháp thư giãn sau. Để tránh áp lực trong việc dọn dẹp, các giải pháp làm sạch hiệu quả nhưng không quá phức tạp thường được ưu tiên. Thay vì phải pha theo tỷ lệ rắc rối hoặc lau đi lau lại nhiều lần, một sản phẩm nước lau sàn phù hợp nên giúp rút ngắn thao tác, cho cảm giác sạch mát và dễ chịu ngay trong sinh hoạt hằng ngày.

Liệu pháp hương thơm (Aromatherapy) thư giãn

Trong các liệu pháp thư giãn tại nhà, mùi hương đóng vai trò rất quan trọng. Một căn nhà sạch nhưng còn mùi ẩm mốc, mùi dầu mỡ, mùi thực phẩm rơi vãi hoặc mùi thú cưng thường dễ tạo cảm giác bí bách.

Trong khi đó, nếu căn nhà được phủ một tầng hương dịu, sạch và không nồng gắt có thể giúp không gian trở nên thư thái hơn.

Đó cũng chính là lý do hội người thích chăm sóc tổ ấm luôn ưu tiên các tầng hương thảo mộc tinh tế, dịu, sạch, dễ chịu. Những nhóm hương thiên nhiên như lavender, hoa trắng, thảo mộc hoặc hương tươi mát phù hợp với tinh thần này vì có thể gợi cảm giác thư thái, mềm mại và sạch sẽ sau khi lau.

Với những người xem chăm nhà là một phần của lối sống, việc lau sàn cho họ tận hưởng khoảnh khắc ngôi nhà dần chuyển trạng thái: từ bừa bộn sang gọn gàng, từ căng thẳng sang thư giãn, từ một căn nhà chỉ để ở thành một không gian có thể nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Gia đình có trẻ nhỏ và thú cưng cần lưu ý gì khi chọn nước lau sàn?

Các gia đình có trẻ nhỏ hoặc các "em bé 4 chân" đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm có công thức dịu nhẹ hơn, hạn chế cảm giác nhờn rít và không để lại mùi tẩy rửa nồng. Họ ưu tiên các sản phẩm có thành phần tự nhiên, nguồn gốc rõ ràng, công bố minh bạch và phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày trong gia đình.

NLS SUNLIGHT Màn chắn sinh học Hương Lavender & Linh Lan: Chăm sóc sàn nhà chuẩn phong cách chữa lành tại gia

Trong nhóm sản phẩm nước lau sàn ứng dụng công nghệ sinh học, NLS Sunlight Màn chắn sinh học Hương Lavender và Linh Lan là một bạn đồng hành hoàn hảo, biến việc chăm sóc sàn nhà thành một trải nghiệm chữa lành.

Sản phẩm ứng dụng công nghệ màn chắn sinh học BIOSHIELD kết hợp men vi sinh tự nhiên, hướng đến trải nghiệm lau sàn sạch, khô nhanh, bề mặt không nhờn rít. Công nghệ men vi sinh tự nhiên hỗ trợ phân hủy các vết thức ăn thừa vô hình còn sót lại trên sàn, một trong những nguyên nhân khiến không gian dễ có mùi khó chịu hoặc thu hút côn trùng.

Theo thông tin thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm, men vi sinh trong sản phẩm cho thấy khả năng hỗ trợ xử lý 5 nhóm mùi thường gặp trong gia đình gồm: mùi ẩm mốc, mùi cá tanh, mùi gián, mùi thú cưng và mùi dầu mỡ.

Không chỉ làm sạch trong lúc lau, men vi sinh tự nhiên còn tiếp tục hoạt động sau khi sàn đã khô, góp phần duy trì lớp màn chắn sinh học vô hình trên bề mặt sàn trong 24 giờ tiếp theo.

Bên cạnh hiệu quả làm sạch, sự kết hợp giữa hoa oải hương Lavender và hoa linh lan mang đến hương thơm tinh tế, nhẹ nhàng, giúp thanh lọc không gian sống và phù hợp với những ai yêu thích mùi hương dịu sau khi lau sàn

Chọn đúng nước lau sàn không chỉ giúp người bận rộn tối ưu thời gian dọn dẹp mà còn nâng tầm phong cách sống, biến ngôi nhà thành một resort nghỉ dưỡng đích thực.

Gợi ý nhỏ để chăm nhà chuẩn "liệu pháp chăm sóc không gian sống"

Chỉ một lượt lau nhà mỗi ngày với NLS SUNLIGHT Màn chắn sinh học có thể trở thành thói quen "reset" không gian sống: sàn sạch hơn, căn nhà thơm dịu và cảm giác trở về cũng thư giãn hơn.

Chỉ cần mở cửa sổ hoặc bật quạt nhẹ sau khi lau, hương Lavender và Linh Lan sẽ lan tỏa, mang đến cảm giác như một "spa tại gia" phiên bản đời thường.

Sản phẩm hiện đã có mặt tại tất cả các hệ thống siêu thị, cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc. Bạn cũng có thể dễ dàng đặt mua và săn nhiều ưu đãi "giá hời" tại các sàn TMĐT uy tín như Shopee, Lazada, TikTok Shop...