Mẹo nhỏ cho mùa hè rạng rỡ

Uống đủ nước và bổ sung thực phẩm giàu chất chống ô xy hóa

: Hydration là chìa khóa để giữ da căng mọng. Hãy uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày và bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C, E như cam, kiwi, dâu tây, bơ và các loại rau xanh. Những chất chống oxy hóa này hỗ trợ da chống lại tác động của gốc tự do - nguyên nhân làm tổn thương tế bào do tia UV.