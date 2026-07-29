Mẹo phục hồi đĩa DVD bị trầy xước

Những tranh luận về quyền sở hữu phương tiện cá nhân đang khiến nhiều người chú trọng giữ gìn bộ sưu tập DVD và Blu-ray. Tuy nhiên, các đĩa vật lý theo thời gian dễ bị trầy xước khiến nội dung bị vấp, đơ hoặc ngừng phát. Thay vì vội từ bỏ, người dùng có thể áp dụng những mẹo đơn giản được các nhà sưu tầm và dân săn đồ cũ tin dùng.

Quy trình vệ sinh chuẩn xác và cách bảo quản đĩa DVD/CD lâu dài

Các nguyên liệu dễ tìm như cồn isopropyl, kem đánh răng trắng hay kem đánh bóng đèn pha ô tô đều có thể tận dụng. Việc vệ sinh thực chất là đánh bóng lớp nhựa bảo vệ polycarbonate bên ngoài để mắt đọc truy cập lại dữ liệu bên dưới. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào độ nông sâu của vết xước trên bề mặt đĩa.

Khi thực hiện, người dùng cần đặt đĩa trên bề mặt phẳng, sạch và chỉ sử dụng bông gòn hoặc khăn vi sợi (microfiber). Thao tác chuẩn là lau theo đường thẳng từ tâm đĩa ra mép ngoài rồi để khô hoàn toàn. Cần tuyệt đối tránh lau theo chuyển động tròn hoặc dùng khăn lau bếp, vải bông xù vì dễ làm hư đĩa.

Vệ sinh bề mặt của một đĩa CD/DVD ẢNH: PHONG ĐỖ

Đối với những vết xước quá sâu, giải pháp tốt nhất là mang đĩa đi mài và đánh bóng bề mặt chuyên nghiệp. Bên cạnh việc làm sạch, bảo quản đĩa đúng cách trong hộp gốc hoặc sổ đựng chuyên dụng cũng quan trọng. Người dùng có thể cất từng đĩa vào bao đựng rồi xếp gọn trong hộp lưu trữ.

Để tránh phát sinh vết xước mới, bạn nên cầm đĩa ở phần mép và tuyệt đối không chạm vào bề mặt đọc dữ liệu. Tránh việc xếp chồng các đĩa lên nhau hoặc úp mặt nhãn đĩa xuống các bề mặt cứng, nhám. Đồng thời, việc cất giữ đĩa tránh xa ánh nắng trực tiếp và khu vực nhiệt độ cao sẽ giúp bộ sưu tập bền lâu hơn.