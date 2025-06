Mẹo tạm dừng cập nhật Windows 11 đến năm 2045

Nếu thuộc nhóm này, có một mẹo thú vị cho phép người dùng tạm dừng cập nhật Windows 11 không chỉ trong vài tháng mà lên đến 20 năm, tức đến năm 2045.

Việc cập nhật Windows thường xuyên khiến nhiều người khó chịu ẢNH: AFP

Trước khi đi sâu vào hướng dẫn, người dùng cần biết rằng Microsoft thường xuyên phát hành các bản cập nhật cho Windows, đặc biệt là đối với những người tham gia chương trình Windows Insider. Người dùng kênh Beta nhận được bản cập nhật lớn hằng tháng, trong khi kênh Dev có bản cập nhật hằng tuần và kênh Canary nhận được bản cập nhật sau vài ngày. Nhưng nếu không muốn nhận các bản cập nhật thường xuyên, người dùng có thể tạm dừng chúng.

Theo mặc định, người dùng có thể tạm dừng cập nhật Windows trong tối đa 5 tuần. Để thực hiện, hãy mở menu Start > Settings > Windows Update và nhấp vào biểu tượng thả xuống bên cạnh Pause updates, sau đó nhấp vào khoảng thời gian tạm dừng.

Cách tạm dừng cập nhật Windows 11 trong 20 năm

Nếu thực sự tin rằng phiên bản Windows hiện tại là tốt nhất cho mình, người dùng có thể tạm dừng cập nhật lên đến 20 năm bằng cách thực hiện một số chỉnh sửa trong Registry Editor. Để bắt đầu hãy mở menu Start > Registry Editor và nhấn Enter. Sau đó, điều hướng đến vị trí sau: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings.

Kiểm tra xem giá trị "FlightSettingsMaxPauseDays" có tồn tại không. Nếu không, hãy nhấp chuột phải vào thư mục Settings ở thanh bên trái, chọn New > DWORD (32-bit) Value từ menu xuất hiện. Tiếp theo nhấp chuột phải vào giá trị mới và chọn Edit từ menu ngữ cảnh, sau đó nhập 00001c84 vào trường Value data và nhấp vào OK.

Sau khi khởi động lại máy tính, người dùng sẽ thấy tùy chọn tạm dừng cập nhật trong 1.042 tuần, tương đương khoảng 20 năm.

Lưu ý: Mặc dù việc tạm dừng cập nhật Windows trong thời gian dài có thể hấp dẫn, nhưng đây không phải là một quyết định khôn ngoan. Việc không cập nhật Windows có thể khiến máy tính trở thành mục tiêu dễ dàng cho tin tặc và các mối đe dọa bảo mật. Hơn nữa, người dùng có thể gặp khó khăn khi sử dụng các ứng dụng yêu cầu phiên bản Windows mới nhất và sẽ bỏ lỡ nhiều tính năng mới.

Tóm lại, mẹo này chỉ nên được coi là một trò đùa để chia sẻ với bạn bè chứ không phải là một giải pháp thực sự cho việc tạm dừng cập nhật trong thời gian dài. Nếu gặp vấn đề với việc Windows tự động tải xuống các bản cập nhật, hãy cân nhắc cấu hình lại để ngăn chặn việc này thay vì tạm dừng cập nhật trong nhiều năm.