Mercedes-Benz Haxaco Láng Hạ nâng cấp showroom sau 10 năm hoạt động

Ngoài ra, hàng loạt chương trình ưu đãi về giá, lãi suất và dịch vụ cũng đang được áp dụng cho nhiều dòng xe nhân sự kiện đặc biệt này.

Đánh dấu 10 năm hiện diện tại hà nội bằng showroom thế hệ mới

Nhà phân phối Mercedes-Benz - Haxaco Group vừa chính thức khai trương showroom Mercedes-Benz Láng Hạ sau khi hoàn tất nâng cấp theo tiêu chuẩn nhận diện bán lẻ toàn cầu Mercedes-Benz Retail Architecture 20X (MAR20X). Sự kiện diễn ra đúng dịp Nhà Phân Phối này đang kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Hà Nội, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng và đầu tư dài hạn cùng Mercedes-Benz Việt Nam.

Ông Rene Neumann - Tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam cùng dàn lãnh đạo cấp cao của Haxaco Group trong sự kiện khai trương showroom MAR20X của Haxaco Láng Hạ

Là một trong những nhà phân phối Mercedes-Benz đầu tiên tại Việt Nam, Haxaco đã đồng hành cùng thương hiệu trong nhiều năm qua và giữ vai trò đối tác chiến lược của Mercedes-Benz Việt Nam. Sau một thập kỷ phục vụ khách hàng Thủ đô, việc đưa showroom Láng Hạ vận hành theo tiêu chuẩn MAR20X được xem là cột mốc quan trọng, thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của Haxaco vào hệ thống Phân phối và dịch vụ hậu mãi.

Showroom MAR20X hướng tới trải nghiệm khách hàng toàn diện



Được thiết kế theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz Retail Architecture 20X, showroom Haxaco Láng Hạ sở hữu không gian mở với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, tích hợp nhiều giải pháp số hóa trong toàn bộ hành trình trải nghiệm.

Không gian hiện đại, sang trọng và đầy đủ trang bị công nghệ mới nhất theo tiêu chuẩn MAR20X của Mercedes-Benz trên toàn cầu

Khu vực trưng bày giới thiệu đầy đủ các dòng xe Mercedes-Benz mới cùng xe đã qua sử dụng chính hãng. Trong khi đó, xưởng dịch vụ được nâng cấp toàn diện với công suất phục vụ lên tới 60 xe mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa ngày càng tăng của khách hàng tại Hà Nội.

Đáng chú ý, xưởng đồng sơn đạt tiêu chuẩn Level 2 được trang bị hệ thống thiết bị sửa chữa hiện đại, có khả năng xử lý các hạng mục sửa chữa lớn theo tiêu chuẩn toàn cầu của Mercedes-Benz.

Xưởng dịch vụ của Haxaco Láng Hạ với công suất 60 lượt xe/ngày

Chiến lược tiếp tục mở rộng đầu tư hệ thống phân phối

Phát biểu tại sự kiện, ông Rene Neumann, Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam, cho biết việc các nhà phân phối tiếp tục đầu tư theo tiêu chuẩn MAR20X là một phần trong chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng trên toàn hệ thống.

Đại diện Mercedes-Benz Việt Nam cũng cho biết hãng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ với nhiều sản phẩm dự kiến ra mắt trong thời gian tới, bao gồm CLA 200 Electric, GLS Edition 140, Mercedes-Maybach GLS 480 cùng các thế hệ xe mới sắp được ra mắt vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Tổng Giám Đốc của Haxaco Group chia sẻ rằng: "Việc đưa showroom vào hoạt động theo tiêu chuẩn MAR20X không đơn thuần là sự thay đổi về không gian hay cơ sở vật chất. Đây là bước chuyển mình toàn diện nhằm hiện thực hóa định hướng bán lẻ tương lai của Mercedes-Benz - nơi công nghệ, sự cá nhân hóa và trải nghiệm khách hàng được đặt ở vị trí trung tâm."

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Tổng Giám Đốc của Haxaco Group

Bà cũng nhấn mạnh thêm "Trong thời gian tới, Haxaco sẽ tiếp tục đầu tư và từng bước triển khai tiêu chuẩn MAR20X trên toàn hệ thống Nhà phân phối Mercedes-Benz của mình, hướng tới sự đồng bộ về hình ảnh thương hiệu, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng trên phạm vi toàn quốc."

Nhiều ưu đãi dành cho khách hàng trong dịp khai trương

Nhân dịp showroom chính thức đi vào hoạt động theo tiêu chuẩn MAR20X, Mercedes-Benz Haxaco Láng Hạ đã nhận đặt hàng mẫu CLA 200 Electric - mẫu xe thuần điện mới của thương hiệu Đức.

Khách hàng mua các mẫu xe Mercedes-Benz hiện có tại Việt Nam sẽ được hưởng nhiều ưu đãi, bao gồm các gói quà tặng cùng chương trình hỗ trợ vay lên tới 85% giá trị xe với lãi suất cố định 6,5% trong 12 tháng. Ở mảng hậu mãi, Haxaco Láng Hạ cũng triển khai nhiều chương trình chăm sóc khách hàng như giảm 50% chi phí thay dầu đối với các xe đăng ký trước tháng 6/2023, giảm 20% gói vệ sinh và khử khuẩn dàn lạnh, hỗ trợ phí miễn thường bảo hiểm và cứu hộ đối với xe sửa chữa, giảm tới 30% chi phí bảo dưỡng và sửa chữa cho khách hàng thân thiết, đồng thời áp dụng nhiều chính sách ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp. Liên hệ Hotline: 091.777.4646 hoặc theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/MercedesHaxacoHanoi để được cập nhật nhanh nhất chương trình ưu đãi. Nhiều dòng xe đang được hỗ trợ với các ưu đãi về giá, lãi suất và dịch vụ Việc đưa showroom Mercedes-Benz Láng Hạ vào vận hành theo tiêu chuẩn MAR20X không chỉ là dấu mốc kỷ niệm 10 năm hoạt động của Haxaco tại Hà Nội, mà còn phản ánh định hướng nâng cấp toàn diện hệ thống bán lẻ của Mercedes-Benz Việt Nam. Trong bối cảnh thương hiệu chuẩn bị bước vào chu kỳ sản phẩm mới với nhiều mẫu xe điện hóa và công nghệ mới, việc các đối tác phân phối tiếp tục đầu tư vào cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm sở hữu xe Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam.



