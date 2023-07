Merryland Quy Nhơn tỏa sáng trong 2 đêm hội thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest Season 4

"Biến hóa" bến du thuyền và quảng trường nhạc nước thành sàn runway độc đáo, VBFF 4 quy tụ nhiều NKT và thương hiệu thời trang nổi tiếng cùng các hoa hậu, á hậu, người mẫu, diễn viên đình đám, cùng 40 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết Miss World Vietnam 2023.

Lấy cảm hứng từ "sơn kỳ thủy tú" của kỳ quan MerryLand Quy Nhơn, VBFF 4 được dàn dựng công phu, hoành tráng giữa không gian núi liền biển, biển liền thung lũng tuyệt đẹp, vẽ nên bức tranh giao hòa tuyệt sắc giữa con người, thiên nhiên, nghệ thuật và nhịp sống sầm uất của thành phố bán đảo bên vịnh Phương Mai.

Giữa lòng miền kỳ quan MerryLand Quy Nhơn, bến du thuyền là một trong những công trình quy mô được nhà phát triển dự án Hưng Thịnh Land dành nhiều tâm huyết dựa trên lợi thế cảng nước sâu cùng cảnh quan thiên nhiên quyến rũ của bán đảo Hải Giang. Đây là điểm dừng chân lý tưởng của các du thuyền đến MerryLand Quy Nhơn giao thương, vui chơi, nghỉ dưỡng, tham quan… mở ra những chuyến hải trình bất tận nhộn nhịp đêm ngày, góp phần tăng ưu thế cạnh tranh của MerryLand Quy Nhơn so với các địa điểm khác trong khu vực và châu Á.

Sàn runway giữa bao la biển trời tiếp thêm năng lượng để các nàng thơ bung tỏa nhan sắc

Là một trong những điểm nhấn làm nên vẻ đẹp vừa nên thơ vừa hiện đại của bến du thuyền, cầu tàu MerryLand Quy Nhơn đã khơi nguồn cảm hứng, khiến ban tổ chức VBFF 4 quyết định biến nơi đây thành sàn runway hoành tráng cho sự kiện Beach Beauty diễn ra vào ngày 16.7.

Trong ánh hoàng hôn lãng mạn, giữa thiên nhiên kỳ vỹ, khán giả có dịp tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc nghệ thuật ấn tượng qua bộ sưu tập Ocean’s Soul của nhà thiết kế Hà Thanh Việt và bộ sưu tập Brilliant Charm của nhà thiết kế Long NG. Khi Ocean’s Soul vẽ dáng hình quê hương màu nhiệm qua những mẫu thiết kế tinh tế, mang dư vị phóng khoáng thì Brilliant Charm là những ý tưởng tôn vinh sắc vóc phụ nữ Việt qua những thiết kế cut-out tinh tế đầy quyến rũ.

Sau thành công của đêm diễn thứ nhất, đêm thứ hai chủ đề Calling in love tiếp tục làm thỏa lòng người xem bằng bộ sưu tập mang cảm xúc ngọt lành khi tình yêu vẫy gọi đến từ các NTK hàng đầu trong làng mốt Việt gồm Lê Thanh Hòa, Phạm Đăng Anh Thư, Hoàng Minh Hà và thương hiệu thời trang The Soul. Nếu NTK Lê Thanh Hòa gửi gắm thông điệp tự tin vào chính mình qua "Look at me" thì "Song of mermaid" của NTK Phạm Đăng Anh Thư là khúc ca quyến rũ của các mỹ nhân ngư; nếu "Slow pace" của The Soul mang đến cảm hứng về một quý cô kiêu kỳ thì "Hơi thở của gió" đến từ NTK Hoàng Minh Hà lại chạm vào miền cảm xúc sâu lắng trong tâm tưởng mỗi người...

Con người, thiên nhiên, nghệ thuật và nhịp sống năng động giao hòa nhịp nhàng giữa miền kỳ quan xinh đẹp

Catwalk ngay tại quảng trường nhạc nước dài bậc nhất Việt Nam, giữa lòng khu Bizhouse đẳng cấp, trong làn nước lung linh kết hợp với ánh sáng rực rỡ, màn trình diễn của các người đẹp càng thêm bùng nổ, tạo nhiều điểm nhấn ấn tượng trong lòng du khách có mặt tại sự kiện cũng như hàng trăm ngàn lượt xem trực tuyến. Xứng danh "vương quốc không ngủ" của thành phố bán đảo, Canal District bừng sáng giữa sự kiện, thu trọn mọi ánh nhìn bằng vẻ đẹp lộng lẫy và tràn đầy năng lượng, nơi đan kết hạnh phúc, niềm vui và sức sống dạt dào của miền kỳ quan.

Beach Beauty và Calling in love với những sắc màu riêng biệt đã mang đến cho MerryLand Quy Nhơn hai đêm hội thời trang nhiều dấu ấn, lưu lại nhiều trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và mới lạ. Thành công trong việc đăng cai tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn, mới nhất là VBFF 4 đã một lần nữa chứng minh, thành phố bán đảo là nơi hội tụ đủ năng lực, tinh hoa để trở thành địa điểm diễn ra các chương trình văn hóa, giải trí tầm cỡ quốc gia và thế giới, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành điểm đến mới của khu vực và châu Á.

Người đẹp thời trang thuộc khuôn khổ VCK Miss World Vietnam 2023 đã được công bố trong sự kiện Calling in love

Sau VBFF 4, khán giả cả nước sẽ tái ngộ với MerryLand Quy Nhơn trong đêm chung kết toàn quốc Miss World Vietnam 2023 diễn ra vào ngày 22.7.2023, với sự tham gia của đương kim Miss World Karolina Bielawska cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng của showbiz Việt. Với sân khấu có quy mô lên đến 15.000 người được dàn dựng hoành tráng giữa mênh mông đất trời, giữa những công trình hiện đại, đêm chung kết hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo, hoành tráng và rực rỡ.

Cũng trong ngày 22.7, căn hộ mẫu MerryHome tại phân khu Marina District sẽ chính thức được khai trương, mở cửa đón khách tham quan. MerryHome là dòng sản phẩm nhà ở, nghỉ dưỡng với 90% căn hộ có tầm nhìn hướng biển, song song hệ thống tiện ích đa tầng, mang đến cơ hội sở hữu không gian sống, nghỉ dưỡng, khai thác thương mại "ai cũng có thể chạm tới". Được biết, Best Western (Mỹ) là đơn vị quản lý và tư vấn kỹ thuật căn hộ tại Marina District theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thông tin chi tiết truy cập:

www.merrylandquynhon.com.vn

https://www.facebook.com/merrylandquynhon