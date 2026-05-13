Meryl Streep: Huyền thoại điện ảnh hay được tung hô quá đà?

Hàng loạt tác phẩm gây thất vọng của Meryl Streep trong hơn hai thập kỷ qua bất ngờ bị "đào lại", kéo theo cuộc tranh luận về việc liệu minh tinh 76 tuổi có thực sự xứng đáng với danh xưng "diễn viên vĩ đại nhất thế kỷ 21".

Dù sở hữu 3 tượng vàng Oscar, nhiều vai diễn gần đây của Meryl Streep lại gây tranh cãi trong giới phê bình Ảnh: Publicity Picture

Hào quang Oscar có che lấp những thất bại?

Không thể phủ nhận rằng Meryl Streep là một trong những diễn viên vĩ đại nhất từng xuất hiện trên màn bạc Hollywood. Kể từ khi nhận đề cử Oscar đầu tiên với The Deer Hunter vào năm 1978, minh tinh đã chinh phục cả khán giả đại chúng lẫn giới phê bình suốt nhiều thập kỷ.

Hiện tại, bà sở hữu bộ phim đứng đầu phòng vé là The Devil Wears Prada 2. Tác phẩm đã thu về hơn 400 triệu USD chỉ sau chưa đầy hai tuần công chiếu. Tuy nhiên, những vai diễn gần đây của biểu tượng điện ảnh 4X đang trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội, sau khi bà được vinh danh là "diễn viên xuất sắc nhất thế kỷ 21" trong một bài đăng lan truyền trên X.

Dù danh sách này sau đó được xác nhận do AI tạo ra, nó vẫn khơi mào cho cuộc tranh luận giữa khán giả và giới phê bình về các lựa chọn phim của Meryl Streep trong hơn 25 năm qua.

Không ít tác phẩm của Meryl Streep bị đánh giá là thất bại dù sở hữu dàn sao đình đám và kinh phí lớn Ảnh: Reuters

Năm 2020, bà gây tranh cãi khi không xuất hiện trong danh sách Những diễn viên vĩ đại nhất thế kỷ 21 do The New York Times bình chọn. Danh sách này có sự góp mặt của những biểu tượng điện ảnh Pháp như Isabelle Huppert và Catherine Deneuve, nữ diễn viên dám thử thách bản thân Nicole Kidman, các tên tuổi lớn của Hollywood như Denzel Washington, Keanu Reeves và "con cưng Oscar" Daniel Day-Lewis, nhưng lại không có Meryl Streep.



Sự vắng mặt này gây phản ứng dữ dội, buộc hai cây bút phê bình phim Manohla Dargis và AO Scott phải lên tiếng bảo vệ quyết định của mình.

"Meryl Streep có nhiều màn trình diễn xuất sắc trong 20 năm qua, nhưng bà ấy cũng có không ít vai diễn phô trương và cường điệu quá mức", AO Scott nhận định. Ông lấy ví dụ vai Violet Weston trong August: Osage County hay vai Margaret Thatcher trong The Iron Lady. "Những vai diễn đó không khiến bà bị loại khỏi cuộc đua, nhưng chúng cho thấy thành tích của bà kém hiệu quả hơn nhiều so với những gì người hâm mộ thường thừa nhận", ông nói thêm.

Một số nhà phê bình cho rằng minh tinh đang có nhiều lựa chọn vai diễn thiếu đột phá trong hơn hai thập kỷ qua Ảnh: WireImage

Dù đối mặt ngày càng nhiều tranh cãi, khó phủ nhận rằng nữ diễn viên được đề cử Oscar nhiều nhất lịch sử vẫn góp mặt trong hàng loạt tác phẩm hiện đại xuất sắc.

Adaptation của Charlie Kaufman, với sự tham gia của Meryl Streep và Nicolas Cage, từng được cả The New York Times lẫn Viện phim Anh xếp vào danh sách những bộ phim hay nhất thế kỷ 21. Sau đó, bà tiếp tục tham gia The Hours, bộ phim gần đây được Thư viện Quốc hội Mỹ lựa chọn để lưu trữ trong Cơ quan đăng ký phim quốc gia.

Meryl Streep liên tiếp nhận đề cử Oscar cho Doubt và Julie & Julia vào cuối thập niên 2000, cùng thời điểm bà thống trị phòng vé với Mamma Mia!.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục gây ấn tượng trong The Post của đạo diễn Steven Spielberg, bộ phim tái hiện câu chuyện có thật về những nhà báo kiên cường chiến đấu để công bố Hồ sơ Lầu Năm Góc.

Nữ diễn viên 76 tuổi vẫn hoạt động năng suất và liên tục tham gia các dự án điện ảnh lớn của Hollywood Ảnh: LMK

Hiện tại, Meryl Streep đang tận hưởng thành công lớn với The Devil Wears Prada 2, một trong những bộ phim thương mại thành công nhất sự nghiệp kéo dài hơn 50 năm của bà. Phần hậu truyện của thương hiệu đình đám đã thu về 433 triệu USD từ kinh phí 100 triệu USD và được dự đoán sẽ vượt mốc 700 triệu USD sau khi kết thúc phát hành tại rạp.



Theo Variety, Meryl Streep nhận trước 12,5 triệu USD cho vai diễn này và nhiều khả năng sẽ bỏ túi thêm khoảng 20 triệu USD nhờ thỏa thuận chia phần trăm doanh thu phòng vé.

Dù đã sở hữu khối tài sản khổng lồ và gia tài phim ảnh đồ sộ, minh tinh 76 tuổi dường như vẫn chưa muốn dừng lại. Bà chuẩn bị hóa thân thành huyền thoại âm nhạc Joni Mitchell trong bộ phim tiểu sử sắp tới của đạo diễn Cameron Crowe, dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục Oscar.

Về phần mình, Meryl Streep dường như không quá bận tâm trước những tranh cãi xoay quanh việc bà là diễn viên tài năng nhất Hollywood hay chỉ là cái tên bị tung hô quá mức: "Tôi không nghĩ bản thân là người giỏi nhất ở bất cứ điều gì, từ nấu ăn, nội trợ, diễn xuất cho tới phát triển kịch bản. Tôi không nghĩ tồn tại khái niệm người giỏi nhất".