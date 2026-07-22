Messenger và loạt dịch vụ của Meta sập trên diện rộng

Tối 22.7, nhiều người dùng Việt Nam thông báo gặp tình trạng khó khăn khi gửi, nhận tin nhắn trong các nhóm Messenger - dịch vụ nhắn tin cá nhân gắn liền với nền tảng Facebook của Meta. Không lâu sau đó, tình trạng tương tự cũng diễn ra trên chính mạng xã hội Facebook và Instagram, cho thấy tình trạng lỗi có tính hệ thống, tác động đến các dịch vụ của Meta.

Lỗi Messenger, Facebook, Instagram diễn ra trên quy mô toàn cầu từ tối 22.7 Ảnh: chụp màn hình

Lỗi xảy ra nhiều nhất với dịch vụ Messenger trên nền tảng web. Một số người cho biết vẫn có thể gửi hoặc nhận tin nhắn từ ứng dụng trên điện thoại thông minh nếu phía nhận là cá nhân, nhưng cũng không thực sự thông suốt. Trên các nền tảng trực tuyến thường được người dùng sử dụng để báo cáo lỗi dịch vụ online như DownDetector hay DownForEveryOneOrJustMe, khoảng 20 giờ 30 (giờ Việt Nam) trở đi, tình trạng báo lỗi đối với các dịch vụ gồm Messenger, Facebook, Instagram tăng đột biến.

Trong đó, 21% cho biết đang gặp lỗi đăng nhập Facebook. Khi cố truy cập hoặc làm mới trang, hệ thống chỉ báo về thông tin "Xin lỗi, đã có sự cố xảy ra". Có 66% người dùng phản ánh gặp lỗi gửi tin nhắn đi đối với dịch vụ Messenger, trong khi 13% gặp lỗi nhận tin nhắn từ người khác đến.

Lỗi được báo cáo từ khắp nơi trên thế giới: Canada, Mỹ, Anh, Thụy Điển, Hà Lan, Ba Lan, Úc, Philippines, Việt Nam... cho thấy sự cố xảy ra trên diện rộng. Như thông lệ, Meta - công ty mẹ của loạt dịch vụ Messenger, Facebook, Instagram vẫn chậm chạp trong việc phản hồi về nguyên nhân của sự cố cũng như quy trình khắc phục.

Trong hơn một tháng qua, các dịch vụ mạng xã hội của Meta liên tục ghi nhận sự cố. Đỉnh điểm vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12.6, các mạng xã hội trong hệ sinh thái của Meta không thể truy cập hoặc lỗi khi tải bảng tin, với phạm vi ảnh hưởng trên toàn cầu.

Chỉ một tuần sau đó, đến ngày 18.6, Facebook và Messenger đồng loạt gặp lỗi tự động đóng ứng dụng mà không báo trước. Khi đó, nhiều người dùng cho biết tài khoản của họ bất ngờ nhận được thông báo "Facebook closed due to full cache". Tuy nhiên, dù người dùng đóng ứng dụng và xóa bộ nhớ cache vẫn không khắc phục được tình trạng.

Mới đây nhất, ngày 19.7, người dùng Facebook và Messenger trên khắp thế giới đồng loạt báo lỗi không thể truy cập trên phiên bản website, trong khi Instagram không tải bản tin mới.