Messi bất ngờ trở lại tập luyện, Inter Miami vắng loạt sao vì FIFA Days

Theo nhà báo Hernan Claus của tờ Diario Ole (Argentina): "Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp với Messi. Danh thủ này đặt mục tiêu sẽ đạt thể trạng và phong độ tối ưu để trở lại thi đấu từ trận tứ kết lượt đi giải CONCACAF Champions Cup khi Inter Miami tiếp CLB Monterrey (Mexico) trên sân nhà (lúc 7 giờ, ngày 4.4, giờ Việt Nam)".

Messi đang trên đà hồi phục chấn thương gân kheo chân phải AFP

Bên cạnh Messi trở lại tập luyện như dự kiến, Inter Miami cũng đón nhận tin vui khi tiền đạo Benjamin Cremaschi cũng bắt đầu quá trình hồi phục chấn thương để sắp trở lại thi đấu.

Tuy nhiên, đội bóng của cựu danh thủ David Beckham làm chủ tịch và đồng sở hữu, hiện cũng đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng do vướng lịch đấu FIFA Days. Có đến 6 cầu thủ chính của Inter Miami được triệu tập thi đấu ở các đội tuyển dịp này, trong đó có cả thủ môn số 1 Drake Callender vừa được gọi vào đội tuyển Mỹ.

Bên cạnh đó, "bộ ba" tiền vệ trẻ đang thi đấu lên chân gồm Diego Gomez (đội tuyển Paraguay), David Ruiz (Honduras) và Federico Redondo (đội U.23 Argentina) đều đi làm nhiệm vụ quốc tế. Các cầu thủ Shanyder Borgelin và Israel Boatwright cũng lần lượt được triệu tập vào đội tuyển Haiti và Cộng hòa Dominica.

Chỉ duy nhất 1 cầu thủ trụ cột của Inter Miami là tiền vệ Robert Taylor (thường thay thế Messi), xin rút lui khỏi đội tuyển Phần Lan thi đấu trận bán kết play-off EURO 2024 gặp đội tuyển Xứ Wales (lúc 2 giờ 45, ngày 22.3).

Inter Miami sẽ phải dựa nhiều vào Jordi Alba (giữa) và Suarez, khi Messi vắng mặt AFP

Cũng vì chấn thương, Messi đã rút lui khỏi 2 trận đấu của đội tuyển Argentina gặp đội El Salvador (ngày 23.3) và Costa Rica (27.3, đều giờ Việt Nam) diễn ra tại Mỹ.

Trong thời gian diễn ra lịch đấu FIFA Days, giải MLS (Mỹ) vẫn tiếp tục thi đấu. Do đó, CLB Inter Miami vắng một loạt ngôi sao, sẽ phải dựa nhiều vào Suarez, Busquets và Jordi Alba để thi đấu các trận gặp New York Red Bulls và New York City FC lần lượt các ngày 24.3 và 31.3 tới đây.

Inter Miami đang dẫn đầu bảng xếp hạng khu vực miền Đông giải MLS 2024 với 10 điểm, sau 5 trận, gồm thắng 3, hòa 1 và thua 1.