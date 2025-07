Messi bỏ trận All Star game, MLS bất lực xử phạt?

Messi và Jordi Alba vẫn thi đấu trận gặp FC Cincinnati vào cuối tuần?

Theo quy định của MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ), cầu thủ rút lui không có lý do chính đáng ở trận All Star game (giao hữu giữa các ngôi sao 2 giải MLS và Liga MX), sẽ bị xử phạt cấm thi đấu 1 trận kế tiếp. Trường hợp này từng xảy ra với cựu cầu thủ Zlatan Ibrahimovic hồi năm 2018, với quyết định không tham gia vì lý do riêng của mình. Trong khi, Messi và Jordi Alba được Inter Miami nêu lý do đã bị quá tải, họ cần được nghỉ ngơi, theo báo Mỹ, Miami Herald.

Messi đang đạt phong độ cực tốt trong thời gian gần đây, nhưng cũng thi đấu quá nhiều Ảnh: Reuters

Messi đã thi đấu 5 trận liên tiếp trọn 90 phút trong vòng chỉ 15 ngày gần đây kể từ sau giải Club World Cup. Với một danh thủ đã 38 tuổi, và Jordi Alba (cũng đã 36 tuổi), việc thi đấu liên tiếp như vậy sẽ bị ảnh hưởng rất đáng kể về mặt thể chất. Trong khi, đây chỉ là trận đấu giao lưu, phía trước Inter Miami vẫn còn một lịch trình thi đấu dày đặc, bao gồm các trận ở MLS và Leagues Cup (bắt đầu từ 31.7), báo Tây Ban Nha, Marca bày tỏ.

"Vì vậy, có thể hiểu quyết định của Inter Miami và HLV Mascherano, khi không thể mạo hiểm để Messi và Jordi Alba tham gia trận đấu toàn sao của MLS. Họ chấp nhận kể cả nếu có hình phạt xảy ra, chỉ để các danh thủ này được nghỉ ngơi và bảo vệ sức khỏe của họ", Marca nhấn mạnh.

Việc rút lui của Messi và Jordi Alba, tương tự phía đội Liga MX, cầu thủ James Rodriguez cũng vắng mặt, nhưng trung vệ kỳ cựu Sergio Ramos có tham gia. Qua đó, khiến không ít CĐV Mỹ thất vọng. Nhiều người chỉ trích Messi thiếu tinh thần thể thao. Đây là năm thứ 2 liên tiếp danh thủ người Argentina rút lui khỏi trận All Star game, năm ngoái vì lý do chấn thương từ trận chung kết Copa America 2024.

Messi đã thi đấu 5 trận liên tiếp trọn 90 phút trong vòng chỉ 15 ngày gần đây Ảnh: Reuters

Theo báo chí Mỹ, việc rút lui ở trận năm nay, dù hiện chưa có lý do thuyết phục được công bố, nhưng với việc CLB Inter Miami thông báo tới ban tổ chức MLS và bày tỏ sự lo ngại về tình trạng thể chất quá tải của Messi và Jordi Alba, có thể họ sẽ được bỏ qua án kỷ luật. Đây cũng là trường hợp ngoại lệ.

Nên nhớ, MLS rất cần sự hiện diện tiếp tục của Messi và hợp đồng gia hạn với Inter Miami. Trên hết, những trận cầu không mang nhiều ý nghĩa, nhưng lại vắt sức những danh thủ đã lớn tuổi như Messi và Jordi Alba là điều không cần thiết. Cựu danh thủ Zlatan Ibrahimovic từng chỉ trích, việc đòi hỏi anh phải tham gia trận đấu All Star game là điều hết sức nực cười.

Các cầu thủ Inter Miami đã trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận tiếp đón đối thủ mạnh FC Cincinnati lúc 6 giờ 15 ngày 27.7. Đây là đối thủ đã thắng Inter Miami tỷ số 3-0 ngày 17.7, và cũng là trận thua duy nhất của Messi và đồng đội trong 5 trận gần đây ở MLS. Messi và Jordi Alba hiện cũng vắng mặt ở buổi tập ngày 23.7.