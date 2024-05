Messi gây bão với đoạn phim ăn khách ‘Bad Boys’, sánh vai cùng tài tử Will Smith

Đoạn phim có Messi tham gia được tài tử Will Smith đăng trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Instagram ngày 27.5. Chỉ sau 24 giờ, đoạn phim này đã thu hút tới 4,1 triệu người xem và có hơn 21,2 ngàn lượt bình luận đầy vui nhộn, đúng tính chất của bộ phim hài, hành động và đầy sự bất ngờ thu hút người xem từ lâu nay.

Messi tham gia đoạn phim cùng Will Smith (phải) và Martin Lawrence (giữa) CHỤP TỪ CLIP

Bộ phim "Bad Boys" do cặp tài tử nổi tiếng Will Smith và Martin Lawrence đóng vai chính lấy bối cảnh ở TP.Miami (Mỹ). Bộ phim ăn khách ngay từ phần đầu ra mắt hồi năm 1995. Đến nay bộ phim có tổng cộng 4 phần, gồm phần đầu tiên năm 1995 và các lần kế tiếp năm 2003, 2020 và phần mới nhất năm 2024 sắp trình chiếu vào ngày 5.6 tới đây. Phần mới nhất này cũng có thể là loạt cuối của bộ phim làm nên tên tuổi của Will Smith và Martin Lawrence.

Đặc biệt, lần này để đánh dấu một bước ngoặt với sự bất ngờ lớn dành cho khán giả, Will Smith và Martin Lawrence đã mời danh thủ Messi, người đang sinh sống ở TP.Miami và thi đấu cho CLB Inter Miami, tham gia đoạn phim quảng bá.

Trong đoạn phim, Will Smith và Martin Lawrence đặt một quả bóng với bối cảnh đang hướng về con sông phía trước một ngôi nhà. Cả 2 cùng chỉ về một hướng phía trước (để Messi bước vào và tung cú sút). Tuy nhiên, danh thủ người Argentina thản nhiên bước vào, không nói một lời và tung cú sút cực mạnh ở hướng ngược lại đưa bóng đi thẳng vào camera đang ghi lại cảnh phim.

Will Smith rất hâm mộ Messi và không bỏ lỡ mỗi khi có dịp đến xem danh thủ này thi đấu Will Smith/Instagram

Cảnh quay bất ngờ này gây thích thú cho người xem. Hơn nữa, nó cũng được cho là lặp lại hình ảnh từng gây sóng gió cho Will Smith khi đột ngột bước lên sân khấu trao giải Oscar tát vào mặt diễn viên Chris Rock vì nói xấu vợ mình hồi năm 2022.

Sự việc này từng gây tranh cãi dữ dội, ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của Will Smith. Nhưng diễn viên kỳ cựu này đã dàn dựng lại trong một bối cảnh khác có sự góp mặt của danh thủ Messi để quảng bá cho phần mới nhất của bộ phim làm nên tên tuổi mình.

Will Smith cũng là một người đam mê bóng đá. Ông đang hợp tác cùng cựu danh thủ David Beckham là Chủ tịch và đồng sở hữu CLB Inter Miami, trong các thương vụ thương mại và kinh doanh. Diễn viên kỳ cựu này thường xuyên đến xem Inter Miami thi đấu trên sân nhà Chase, gặp gỡ và nói chuyện rất thân mật với Messi và Suarez.