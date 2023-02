Messi ghi bàn giúp CLB PSG giữ ngôi đầu

Sau trận hòa đáng tiếc trên sân nhà trước Reims ở vòng 20, đội bóng PSG của HLV Christophe Galtier đang muốn có được chiến thắng trước Montpellier để tạo ra khoảng cách với hai đội xếp sau là Lens và Marseille.

So với trận đấu trước, HLV Galtier không thể sử dụng Neymar do anh bị chấn thương cơ, nhưng sự có mặt của Messi và Mbappe trên hàng công cũng đủ giúp PSG vượt trội so với đội bóng đang đứng ở hạng 14.

Mbappe bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm penalty REUTERS

Ngay ở phút thứ 7, đội khách PSG đã có cơ hội mở tỷ số khi Jullien của đội chủ nhà phạm lỗi kéo người trong vòng cấm. Người nhận trọng trách sút quả penalty chính là Mbappe, tuy nhiên ngôi sao người Pháp đá cả hai lần đều không thành công.

Không những vậy, Mbappe còn phải rời sân ở phút 21 vì chấn thương. Ở phút 35, Messi đã đưa được bóng vào lưới Montpellier nhưng trọng tài bắt việt vị sau khi xem lại VAR và hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng.

Fabian Ruiz khai thông thế bế tắc cho PSG REUTERS

Hiệp 2 đã diễn ra sôi động hơn hẳn khi các cầu thủ thi nhau lập công. Phút 55, Fabian Ruiz có cơ hội trong vòng cấm và dễ dàng đệm bóng mở tỷ số. Đến phút 72, chính Ruiz đã chuyền bóng cho Messi thoát xuống đối mặt với thủ môn và lốp một đường bóng chuẩn xác từng milimét để nhân đôi tỷ số cho đội khách.

Messi ghi bàn nhân đôi tỷ số cho đội khách REUTERS

Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi Mavididi chuyền cho Nordin để ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Montpellier ở phút 89. Đến lúc này các cổ động viên của PSG bắt đầu lo lắng khi thầy trò HLV Galtier từng đánh rơi chiến thắng trong vòng đấu trước ở phút bù giờ thứ 6. Tuy nhiên, Warren Zaire-Emery đã nhấn chìm hy vọng của đội chủ nhà bằng bàn thắng ở phút bù giờ thứ 3 và ấn định tỷ số 3-1 cho PSG.

Zaire-Emery ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cho PSG REUTERS

Với chiến thắng trên sân khách, PSG đã gia tăng cách biệt với đội đang xếp thứ hai là Marseille tới 5 điểm. Trong khi đó, đội Lens đã đánh mất cơ hội đeo bám PSG khi bất ngờ để thua 0-1 trước Nice trên sân nhà và để kém đội bóng của Messi đến 6 điểm.