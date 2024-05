Messi khiến ngôi sao bóng đá kiểu Mỹ phải lo lắng, điều gì đã xảy ra?

Patrick Mahomes hiện thi đấu cho đội Kansas City Chiefs tại giải NFL. Anh cũng là đồng sở hữu CLB bóng đá Sporting Kansas City, đội vừa thi đấu với Inter Miami của Messi tại giải MLS trên sân Arrowhead lập kỷ lục có đến 72.610 người xem.

Khoảnh khắc Patrick Mahomes (giữa) gặp Messi được báo chí Mỹ đánh giá rất thú vị CHỤP MÀN HÌNH

"Đó là lần đầu tiên Messi đến đây. Tôi đã rất căng thẳng và lo lắng khi được gặp Messi. Tôi không biết mình phải nói gì, và rồi chỉ nói "chúc anh vui vẻ ở ngoài đó nhé (sân đấu)", khi gặp nhau chốc lát trong đường hầm sân Arrowhead", Patrick Mahomes chia sẻ, khi nói chuyện với YouTuber nổi tiếng Logan Paul mới đây trên nền tảng podcast "Impulsive" có hơn 23,5 triệu người đăng ký thuộc mạng xã hội YouTube.

"Tôi đi dọc hành lang đường hầm sân khá chật hẹp. Trong lúc, Messi chuẩn bị ra sân khởi động. Tôi đã chuẩn bị để gặp Messi, nhưng lại không biết phải nói gì. Tôi khá căng thẳng và chỉ chúc anh ấy thi đấu tốt nhất. Và rồi trận này Messi đã ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo thành bàn giúp Inter Miami ngược dòng thắng đội của chúng tôi Sporting Kansas City với tỷ số 3-2. Tôi cảm thấy như Messi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, anh ấy rất vui vẻ. Điều này có lẽ là do tôi đã chúc anh ấy thi đấu tốt và may mắn chăng?", Patrick Mahomes tươi cười bày tỏ thêm.

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha): "Trường hợp của Patrick Mahomes và Messi gặp nhau rất thú vị. Đó là 2 ngôi sao sáng nhất ở hai môn thể thao hàng đầu thế giới hiện nay. Tuy nhiên, giữa họ luôn có sự tôn trọng lẫn nhau. Ở giải NFL, Patrick Mahomes hiện nay là ngôi sao số 1, anh ấy còn là đồng sở hữu CLB Sporting Kansas City, cho thấy tầm vóc của mình. Nhưng khi đối diện với Messi đã có những căng thẳng nhất định. Điều này cũng cho thấy, sức ảnh hưởng của Messi với thể thao Mỹ ngày càng sâu rộng và có tác động trên mọi mặt".

Messi (giữa) trong trận đấu gặp CLB Sporting Kansas City trên sân Arrowhead ngày 14.4 AFP

Sự có mặt của Messi trên sân Arrowhead ngày 14.4 vừa qua, nơi CLB Sporting Kansas City lâu nay ít thi đấu, đã thu hút con số người xem kỷ lục lên đến 72.610 người xem, trở thành trận đấu thứ 4 trong lịch sử giải MLS có số khán giả đến xem đông nhất.

Trước đó, Sporting Kansas City chỉ thi đấu trên sân Children's Mercy Park vì thu hút trung bình mỗi trận khoảng 18.000 đến 20.000 khán giả. Do đó, trận đấu với sự hiện diện của Messi trên đã mang lại lợi nhuận cực lớn cho đội bóng của cầu thủ Patrick Mahomes đang làm đồng sở hữu.

Từ trận thắng Sporting Kansas City, Messi và Inter Miami đang có chuỗi 3 trận toàn thắng để dẫn đầu bảng xếp hạng khu vực miền Đông giải MLS 2024 với 21 điểm sau 11 trận.

Trận sắp tới, Messi và Inter Miami tiếp New York Red Bulls trên sân nhà lúc 6 giờ 30 ngày 5.5. New York Red Bulls cũng là đội đã thắng Inter Miami với tỷ số tới 4-0 ngày 24.3 trong trận đấu Messi vắng mặt vì chấn thương. Mùa trước khi vừa đến giải MLS, Messi đã giúp Inter Miami thắng New York Red Bulls tỷ số 2-0 ở trận đấu ngay sân khách. Trận này, danh thủ người Argentina là người ghi bàn ấn định tỷ số trận đấu ở phút 89.