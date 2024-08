Messi nín thở xem Inter Miami đánh bại Toronto FC với cơn mưa bàn thắng

Đây là trận đấu thứ 10 kể từ đầu tháng 6 danh thủ Messi vắng mặt không thể thi đấu cho Inter Miami. Tuy nhiên, đội bóng chủ sân Chase với sự tỏa sáng của Jordi Alba, Busquets và Suarez tiếp tục thẳng tiến ở giải MLS (đứng đầu bảng) và Leagues Cup (vào vòng 16 đội).

Messi và vợ xem trận đấu, lúc đầu khá thoải mái khi Inter Miami sớm dẫn tỷ số 2-0. Nhưng sau đó phải lo lắng khi đội nhà chơi thiếu người CHỤP MÀN HÌNH

Messi và ban lãnh đạo Inter Miami gặp gỡ các quan chức bang Florida (Mỹ) CLB Inter Miami

Ở trận gặp Toronto FC tại vòng 32 đội giải Leagues Cup ngày 9.8, hậu vệ Jordi Alba đã thay vai trò của Messi lập kỷ lục khi đóng góp đến 4 pha kiến tạo giúp các đồng đội Matias Rojas (2 bàn), Diego Gomez và Luis Suarez lập công để đội nhà giành chiến thắng lọt vào vòng 16 đội.

Trận thắng của Inter Miami tưởng chừng dễ dàng, khi sớm dẫn trước tỷ số 2-0 (Rojas và Diego Gomez ghi bàn các phút thứ 3 và 11). Bên ngoài sân, Messi đến xem cùng gia đình tỏ ra thoải mái.

Tuy nhiên, Toronto FC với tiền đạo kỳ cựu người Ý Lorenzo Insigne không để cho đối thủ có chiến thắng dễ dàng. Phút 15, Insigne rút ngắn tỷ số còn 1-2 từ chấm 11 m. Inter Miami gia tăng cách biệt lên 3-1 ở phút 20 nhờ bàn thắng đẹp mắt của tiền đạo kỳ cựu Suarez ghi. Cả 3 bàn thắng của Inter Miami từ đầu trận này đều do Jordi Alba kiến tạo.

Jordi Alba rực sáng khi Messi vắng mặt CLB Inter Miami

Mặc dù vậy, chiếc thẻ đỏ tai hại của hậu vệ David Martinez nhận phút 27 khi phạm lỗi trong tình huống có thể dẫn tới bàn thắng của Toronto FC, khiến Inter Miami chỉ còn thi đấu với 10 người. Tình thế khiến Messi và người hâm mộ Inter Miami bắt đầu lo lắng.

Tận dụng ưu thế hơn người, Toronto FC gây sức ép dữ dội và kịp có bàn rút ngắn tỷ số còn 2-3 ở phút 42 cũng từ chấm 11 m sau nhiều cơ hội bỏ lỡ. Bàn thắng cũng do tiền đạo Insigne ghi phút 41.

Trong hiệp 2, HLV Tata Martino phải thực hiện nhiều sự thay đổi để củng cố lại đội hình của Inter Miami, đặc biệt ở hàng thủ và khu vực giữa sân. May mắn cho đội bóng của ông David Beckham làm chủ tịch và đồng sở hữu, khi ở phút 59 tiền vệ Rojas ghi bàn thứ 2 trong trận nâng tỷ số lên 4-2 sau cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm do Jordi Alba một lần nữa kiến tạo, để gia tăng cách biệt tỷ số an toàn.

Inter Miami thắng kịch tính để vào vòng 16 đội Leagues Cup chờ Messi trở lại CLB Inter Miami

Chính bàn thắng này đã giúp Inter Miami đứng vững, dù họ cũng phải trải qua thời điểm cuối trận đầy nghẹt thở khi Toronto FC một lần nữa rút ngắn tỷ số còn 3-4 do Noah Allen đá phản lưới nhà phút 78.

Xem trận đấu từ khán đài, Messi đã lộ rõ sự lo lắng. Nhưng sự cố gắng của các đồng đội đã giúp Inter Miami bảo vệ thành công tỷ số 4-3 để vào vòng 16 đội giải Leagues Cup.

Tại vòng 16 đội giải Leagues Cup, Inter Miami gặp đội thắng cặp đấu Columbus Crew gặp Sporting Kansas City đều của Mỹ. Trận đấu này diễn ra vào giữa tháng 8, với khả năng lớn Messi sẽ chính thức trở lại góp mặt thi đấu.