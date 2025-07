Messi ra quyết định: Hé lộ tương lai ở Inter Miami và kế hoạch World Cup 2026

Quyết định lớn của Messi

Theo AS, thông tin Messi muốn rời Inter Miami để thi đấu ở một giải đấu khác 6 tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh là hoàn toàn không xác thực. Trên thực tế, mọi dấu hiệu cho thấy danh thủ này đã có kế hoạch ở lại Nam Florida (Mỹ), và gắn chặt với đội bóng của ông David Beckham làm chủ tịch. Qua đó, để anh có đủ mọi điều kiện chuẩn bị cho giải đấu quốc tế lớn cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Messi đã có quyết định gắn chặt với Inter Miami của ông David Beckham và dự World Cup 2026 Ảnh: Reuters

"Các nguồn tin thân cận với tình hình đã xác nhận với AS rằng, các cuộc đàm phán đã được tiến hành để giữ Messi ở lại Inter Miami sau năm 2025. Ở giai đoạn này, không có lựa chọn thay thế nghiêm túc nào trên bàn đàm phán - ở lại TP.Miami là ưu tiên rõ ràng cho cả hai bên", AS nhấn mạnh trước thông tin gần đây Messi muốn rời Inter Miami.

Messi vừa cùng Inter Miami kết thúc chiến dịch FIFA Club World Cup 2025™, sau khi để thua đối thủ quá mạnh PSG với tỷ số 4-0 tại vòng 16 đội ngày 29.6.

"Họ không có gì phải thất vọng, khi đã làm nên lịch sử trong lần đầu tiên tham dự giải đấu đã góp mặt ở vòng knock-out, kiếm được số tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử đội bóng, với tổng cộng lên đến 21,05 triệu USD (hơn 551 tỉ đồng). Đây là số tiền thưởng nhiều gấp hàng chục lần so với khi nếu họ vô địch giải MLS Cup ở Mỹ (chỉ 300.000 USD)", AS cho biết.

Sau Club World Cup, Messi và Inter Miami trở lại thi đấu tại giải MLS, nơi họ hiện xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông với 29 điểm sau 16 trận, thi đấu ít hơn các đội còn lại 4 trận, kém đội đầu bảng Philadelphia Union đến 11 điểm.

Messi và Inter Miami sắp có 2 trận liên tiếp trên sân khách gặp CF Montreal (6 giờ 30 ngày 6.7) và New England Revolution (6 giờ 30 ngày 10.7). Đây là 2 trận họ cần chiến thắng để thu hẹp cách biệt với nhóm dẫn đầu. Kế đến là chinh phục chức vô địch giải Leagues Cup (thi đấu từ cuối tháng 7).

Messi dự World Cup 2026 là chắc chắn

"Đây là động lực rất rõ ràng: World Cup 2026, nơi Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai, là mục tiêu cuối cùng của Messi. Anh sẽ có lần thứ 6 tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Một kỷ lục mà danh thủ người Argentina này có thể chia sẻ với Ronaldo (Bồ Đào Nha) và thủ môn người Mexico, Guillermo Ochoa", AS cho biết.

Messi đã ghi 1 bàn thắng tại FIFA Club World Cup 2025™, sau pha sút phạt tuyệt đỉnh trong trận thắng Porto tỷ số 2-1 ngày 20.6 Ảnh: Reuters

Cũng theo nhật báo thể thao hàng đầu của Tây Ban Nha: "Ngoài tham vọng bóng đá, Inter Miami đã cung cấp cho Messi chính xác những gì anh cần sau khi rời khỏi châu Âu, đó là một môi trường yên bình, thân thiện với gia đình với mọi tiện nghi của một thành phố quốc tế - và phần thưởng là ánh nắng mặt trời gần như quanh năm tại đây".

Messi còn đã giúp MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) có sự thay đổi vô cùng lớn về mọi mặt, từ doanh thu, sức hút người hâm mộ, đến các hợp đồng tài trợ tăng vọt… Danh thủ này cũng là tâm điểm chú ý tại FIFA Club World Cup 2025™ vẫn đang diễn ra ở Mỹ đến vòng tứ kết, dù anh và các đồng đội chia tay ở vòng 16 đội. Điều này một lần nữa chứng minh rằng, sức mạnh của Messi vẫn còn tồn tại và phát triển mạnh mẽ tại Mỹ, AS bày tỏ thêm.

"Do đó, việc Messi ra đi, sẽ không có ý nghĩa gì đối với cả bản thân danh thủ này, đối với Inter Miami hoặc đối với hệ sinh thái MLS đang phát triển mạnh mẽ kể từ khi anh đến. Đó là lý do tại sao tất cả các bên đang tích cực làm việc để gia hạn hợp đồng của Messi trước khi kết thúc năm 2025. Và kể cả nếu có bất kỳ bất ngờ lớn nào xảy ra, thì Messi cũng sẽ không đi đâu cả", AS nhấn mạnh.