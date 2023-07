Messi suýt gây tai nạn khi vượt đèn đỏ

Sự việc diễn ra vào rạng sáng 15.7 (giờ Việt Nam) và nhiều người sớm kết luận Messi đã vượt đèn đỏ tại một ngã tư đông đúc xe cộ ở Fort Lauderdale, Florida (Mỹ), suýt gây tai nạn.

Messi chụp ảnh với người hâm mộ trước khi xảy ra sự cố giao thông CHỤP MÀN HÌNH

"Trên thực tế, đó có vẻ như không phải do lỗi của Messi. Siêu sao 36 tuổi người Argentina di chuyển trên một chiếc SUV màu trắng sang trọng, được xe cảnh sát hộ tống ở phía trước và phía sau, đồng thời bật còi báo động. Do đó, có nhiều khả năng Messi được phép vượt đèn đỏ. Nhưng thời điểm anh di chuyển qua ngã tư đã suýt va chạm với một chiếc xe đối diện chạy với tốc độ cao. May mắn, người lái chiếc xe này kịp giảm tốc độ để tránh va chạm với xe của Messi", tờ Marca cho biết.

Khi sự việc xảy ra, không có ai bị thương hay có vấn đề gì nghiêm trọng. Ngay sau đó bối cảnh Messi vượt đèn đỏ được báo chí Argentina và Tây Ban Nha tìm hiểu và công bố.

Hình ảnh Messi vượt đèn đỏ suýt gây tai nạn và xe cảnh sát hộ tống phía sau CHỤP MÀN HÌNH

Messi vừa đến TP.Miami cách đây vài hôm cùng gia đình. Anh đang hoàn tất các thủ tục giấy tờ để ký hợp đồng và ra mắt CLB mới Inter Miami vào cuối tuần này.

Theo tờ Marca, trường hợp của Messi nếu vi phạm giao thông vượt đèn đỏ như tại Florida, anh có thể bị phạt 125 USD và trừ 3 điểm trong bằng lái. Trước đó, Messi cũng gây sốt với người hâm mộ tại Mỹ, khi anh cùng gia đình thoải mái đi siêu thị mà không bị cánh săn ảnh làm phiền.