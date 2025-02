Messi tạo doanh thu và giá trị khủng cho Inter Miami, MLS chỉ thua Ngoại hạng Anh

"Messi đã có tác động to lớn tại Inter Miami, giúp doanh thu hàng năm của đội bóng tăng đến 245% so với năm 2023. Cụ thể là từ mức 55 triệu USD lên đến 190 triệu USD ở năm 2024. Giá trị được định giá của CLB Inter Miami cũng tăng đến 100%, với mức 600 triệu USD năm 2023 lên đến 1,2 tỉ USD trong năm 2025", Joe Pompliano cho biết trong chương trình The Joe Pomp Show trên nền tảng YouTube, ngày 25.2.

Messi đã có tác động to lớn tại Inter Miami Ảnh: Reuters

"Tác động cực lớn của Messi lên Inter Miami đã nhận được tất cả sự chú ý. Qua đó, cũng giúp MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) tăng trưởng đáng kể. MLS đang âm thầm xây dựng một doanh nghiệp thực sự tốt trong một thập kỷ qua, hiện thách thức NHL (giải vô địch khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp ở Bắc Mỹ), để trở thành giải đấu thể thao phổ biến thứ 4 tại Mỹ", Joe Pompliano nhấn mạnh.

Tại Mỹ, các giải đấu thể thao gồm NFL (bóng bầu dục), MLB (bóng chày), NBA (bóng rổ) và NHL (khúc côn cầu trên băng), lâu nay là những giải đấu hàng đầu. Nhưng những năm gần đây, môn bóng đá với giải MLS tăng trưởng mạnh, đang chuẩn bị thay thế NHL để trở thành môn thể thao phổ biến nhất tại Mỹ.

Trong đó, hiệu ứng của Messi trong gần 2 năm qua, đã giúp người hâm mộ bóng đá Mỹ kéo đến sân xem bóng đá ngày càng nhiều. Không còn là hiệu ứng ban đầu, mà đã dần trở thành truyền thống với người xem bóng đá Mỹ.

Messi giúp số lượng khán giả MLS chỉ thua Ngoại hạng Anh

Theo hãng thống kê Opta, giải MLS mùa 2024 đã có hơn 12,1 triệu người hâm mộ đến sân xem các trận đấu, bao gồm cả các trận ở vòng play-off. Số lượng này chỉ đứng sau giải Ngoại hạng Anh về tổng số khán giả đến sân (14,6 triệu người).

Tờ AS (Tây Ban Nha) cho biết: "Mùa giải MLS 2025 đã khởi tranh tại các sân vận động chật kín khán giả trên khắp nước Mỹ, với đội San Diego FC trở thành đội thứ 30 tham gia giải đấu năm nay để kỷ niệm mùa giải lần thứ 30. Ngay trận ra mắt, San Diego FC đã đánh bại các nhà đương kim vô địch LA Galaxy. Tổng cộng, vòng đầu tiên của MLS đã có đến 324.080 khán giả đến sân, trung bình có 24.929 CĐV/trận".

San Diego FC ngay trận ra mắt đã đánh bại các nhà đương kim vô địch LA Galaxy Ảnh: Reuters

San Diego FC cũng là đội bóng đang chuẩn bị chiêu mộ ngôi sao lớn từ giải Ngoại hạng Anh, tiền vệ Kevin De Bruyne từ Man City vào mùa hè năm nay, khi hợp đồng cầu thủ người Bỉ này hết hạn, theo tờ AS.

"Bóng đá Mỹ và MLS đang tận dụng cú hích cực lớn từ hiệu ứng Messi, qua đó sẽ đưa bóng đá trở thành một trong những môn thể thao vua tại quốc gia này. Trong năm nay và năm tới, sẽ là thời điểm then chốt cho dự định này.

Bao gồm, vào mùa hè năm nay, nước Mỹ tổ chức kỳ FIFA Club World Cup và giải CONCACAF Gold Cup. Cả 2 giải đấu này mở đường cho kỳ World Cup 2026 với Mỹ, Mexico và Canada đồng tổ chức, sẽ là những yếu tố quyết định tạo nên cơn sốt bóng đá bùng nổ tại Mỹ.

Điều này khác hẳn so với hiệu ứng từ World Cup 1994 (Mỹ đăng cai), do khi đó nước Mỹ chưa tổ chức giải MLS một cách bài bản và hiệu quả như hiện nay", tờ AS nhấn mạnh.