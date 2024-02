Messi trở lại đá chính cho Inter Miami

Messi thi đấu khoảng 60 phút trước khi được HLV Tata Martino thay ra và tung vào tiền vệ tấn công Lawson Sunderland. Trong thời gian có mặt trên sân, danh thủ người Argentina thi đấu xông xáo, tạo ít nhất 2 cơ hội ngon ăn cho Diego Gomez và Luis Suarez ghi bàn, nhưng họ đều bỏ lỡ.

Messi (phải) đã toại nguyện khi gặp lại CLB thời thơ ấu Newell's Old Boys AFP

Messi cũng cho thấy anh không còn bị ảnh hưởng nhiều từ chấn thương. Danh thủ này thường xuyên tận dụng các tình huống sút phạt sở trường để ghi bàn, nhưng đều đi chệch khung thành.

Tuy nhiên, HLV Tata Martino vẫn thận trọng sử dụng danh thủ này thi đấu từng bước để giúp anh đạt thể trạng và phong độ tốt nhất khi mùa giải MLS 2024 khởi tranh đã cận kề.

Cùng với Messi, tiền đạo kỳ cựu Suarez cũng được rút khỏi sân sau gần 1 giờ thi đấu ở trận gặp Newell's Old Boys. Lawson Sunderland và tiếp đó là Leonardo Campana vào thay thế đã tạo ra sự khác biệt cho Inter Miami.

Đội bóng nước Mỹ mở tỷ số 1-0 ở phút 64 do công tiền đạo Shanyder Borgelin ghi từ quả đá phạt góc của Robert Taylor. Tuy vậy, vào cuối trận Newell's Old Boys tìm được bàn gỡ hòa 1-1 do Franco Diaz ghi phút 83. CLB Newell's Old Boys cũng là đội bóng Messi thi đấu lúc còn nhỏ trước khi chuyển sang CLB Barcelona từ năm 2000.

Inter Miami kết thúc đợt tập huấn trước mùa giải với thành tích không thực sự khả quan, khi chỉ thắng 1, hòa 3 (trong đó 1 trận thua sút luân lưu) và thua 3 trận.

Inter Miami kết thúc đợt tập huấn trước mùa giải với 1 trận thắng CLB Inter Miami

Thầy trò HLV Tata Martino sẽ còn nhiều việc phải làm trước khi khởi tranh mùa giải MLS 2024 vào giữa tuần sau. Theo đó, Messi và các đồng đội sẽ thi đấu trận mở màn mùa giải MLS 2024 gặp CLB Real Salt Lake cũng trên sân nhà ngày 22.2. Khoảng 4 ngày sau, danh thủ này cùng Inter Miami có chuyến làm khách trước CLB LA Galaxy để kết thúc lịch thi đấu trong tháng 2.

Vào tháng 3, Messi và Inter Miami có đến 7 trận đấu, bao gồm 5 trận tại giải MLS và 2 lượt trận vòng 16 đội tại giải CONCACAF Champions Cup.