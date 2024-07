Messi trở lại, Inter Miami thắng tưng bừng

Messi mang bảo hộ chân do ảnh hưởng chấn thương dây chằng mắt cá chân phải gặp từ trận chung kết Copa America. Anh đến xem Inter Miami thi đấu cùng gia đình và ngồi cạnh người bạn thân cầu thủ Busquets (không thi đấu vì án thẻ phạt).

Messi tại sân Chase ngày 18.7 TyC Sports

Hình ảnh Messi tại sân Chase cùng mang bảo hộ mắt cá chân bị chấn thương Diario Ole

Trước đó, CLB Inter Miami thông báo Messi cần điều trị chấn thương và sẽ nghỉ thi đấu trước mắt là 2 trận đấu trong tuần này gặp Toronto FC và sau đó là Chicago Fire FC (21.7). "Sự trở lại thi đấu của Messi sẽ được theo dõi hàng ngày và tiến bộ hồi phục chấn thương dây chằng mắt cá chân phải", thông báo của Inter Miami cho biết.

Trong thời gian ngay sau trận chung kết Copa America, Messi ở lại Miami (Mỹ) và trở về nhà riêng nghỉ ngơi. Anh không về nước cùng các cầu thủ Argentina ăn mừng chức vô địch, một phần cũng cần dưỡng thương và CLB Inter Miami đang thi đấu tại giải MLS và sắp tới là Leagues Cup.

Dù vậy, trong sự kiện ăn mừng của đội tuyển Argentina đã xảy ra sự cố các cầu thủ như Enzo Fernandez đã có những lời hát chế giễu, miệt thị và phân biệt chủng tộc các cầu thủ đội tuyển Pháp đang gây tranh cãi dữ dội. Hiện FIFA đã ra thông báo điều tra.

Messi chưa lên tiếng đưa ra quan điểm của mình sau sự việc đáng trách của các đồng đội ở đội tuyển Argentina. Danh thủ 37 tuổi này vẫn đang nghỉ ngơi cùng gia đình và đến xem các đồng đội Inter Miami thi đấu.

Thiếu vắng Messi, Inter Miami có sự trở lại của Suarez (vào sân từ ghế dự bị phút 61 thay tiền đạo Campana). Trước đó, với đội hình được củng cố có sự trở lại của tiền vệ Federico Redondo, Matias Rojas và sự dẫn dắt của hậu vệ Jordi Alba, đội bóng của ông David Beckham làm chủ tịch và đồng sở hữu, thi đấu tưng bừng dẫn trước đối thủ Toronto FC tỷ số 3-0 sau 60 phút thi đấu.

Niềm vui của các cầu thủ Inter Miami CLB Inter Miami

Các bàn thắng của Inter Miami do Diego Gomez ghi bàn mở tỷ số ở phút 43, và tiền vệ Federico Redondo lập cú đúp các phút 53 và 69. Đội Toronto FC chỉ gỡ bàn an ủi do cầu thủ Derrick Etienne ghi phút 80.

Trận thắng giúp Inter Miami lấy lại ngôi đầu bảng giải MLS với 50 điểm sau 24 trận, vượt qua đối thủ FC Cincinnati (hơn 2 điểm), đội đã thắng họ với tỷ số 6-1 ở vòng trước. Trước đó, Inter Miami thắng liên tiếp 4 trận cùng tỷ số 2-1 trong thời gian Messi và Suarez thi đấu tại Copa America.

Thành tích này của Inter Miami cũng giúp Messi thoải mái, có thêm thời gian dưỡng thương mà không cần vội trở lại thi đấu. Khả năng danh thủ này trở lại sân cỏ có thể vào giữa hoặc cuối tháng 8, nếu Inter Miami vào vòng knock-out giải Leagues Cup. Trong khi mục tiêu chính là từ tháng 10 thi đấu vòng play-off tranh ngôi vô địch MLS Cup.