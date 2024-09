Messi tuyên bố mục tiêu vô địch cùng Inter Miami, Ronaldo bất ngờ cáo bệnh

"Chúng tôi có thể kết thúc ở vị trí cao nhất", Messi tuyên bố sau khi vừa trở lại thi đấu trận đầu tiên cho Inter Miami (thắng Philadelphia Union với tỷ số 3-1 ngày 15.9), để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng giải MLS 2024 với 62 điểm sau 28 trận. Trận này Messi ghi cú đúp và góp 1 kiến tạo cho Suarez ấn định tỷ số.

Messi xác định mục tiêu vô địch cùng Inter Miami Ảnh: CLB Inter Miami

"Như tôi đã nói từ đầu mùa giải, chúng ta đều biết Inter Miami sở hữu đội hình chất lượng và việc đoạt các danh hiệu vô địch là mục tiêu lớn nhất phải hướng đến. Chúng tôi thực tế và chịu trách nhiệm về điều đó.

Thật không may, chúng tôi đã gặp rất nhiều vận rủi với nhiều ca chấn thương xảy ra trong năm nay và rất ít khi có đủ đội hình mạnh nhất, vì lý do này hay lý do khác. Chúng tôi luôn thiếu cầu thủ", Messi bày tỏ khi trả lời phỏng vấn riêng với nhà báo Eduardo Biscayart trên kênh ESPN Deportes và AppleTV.

"Mặc dù vậy, cả đội luôn cố gắng vượt qua. Bản thân tôi cũng nôn nóng trở lại thi đấu, nhưng phải kiên nhẫn và từng chút một. Tôi thực sự háo hức được trở lại sau một thời gian dài rời xa sân cỏ. Để giờ đây, chúng tôi vẫn đang ở vị trí đầu bảng với khoảng cách đáng kể so với FC Cincinnati (Inter Miami hơn 10 điểm).

Hy vọng, chúng tôi có thể kết thúc ở vị trí cao nhất, vì điều này rất có ý nghĩa trong việc sẽ giành được chức vô địch Supporters' Shield (cho đội có thành tích cao nhất toàn giải MLS với 29 CLB ở vòng đấu tính điển). Tiếp theo sẽ là cuộc đấu then chốt cho ngôi vô địch MLS Cup", Messi nhấn mạnh.

Messi đã thi đấu rất ấn tượng ở trận trở lại sau 2 tháng vắng mặt vì chấn thương Ảnh: CLB Inter Miami

Messi vừa trở lại thi đấu, nhưng đã thiết lập kỷ lục lịch sử ở MLS khi trở thành cầu thủ ghi được 15 bàn thắng và có 15 pha kiến tạo trong 19 trận đầu tiên. Anh là cầu thủ nhanh nhất trong lịch sử giải đấu đạt được thành tích này, sớm hơn đến 10 trận so với người giữ kỷ lục trước đó là Sebastian Giovinco (29 trận).

Bên cạnh đó, Messi cũng chỉ còn kém 2 bàn nữa sẽ bắt kịp kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử CLB Inter Miami do cựu cầu thủ Gonzalo Higuain nắm giữ. Messi hiện có 27 bàn sau 30 trận, trong khi Higuain ghi 29 bàn trong 70 trận. Tiền đạo Leonardo Campana vẫn còn thi đấu cũng ghi 29 bàn nhưng sau đến 93 trận. Trong khi Suarez ghi 21 bàn sau 28 trận.

Inter Miami vẫn còn 6 trận đấu ở MLS, chỉ cần thắng thêm 4 trận trong số này là đảm bảo đoạt chức vô địch Supporters' Shield cùng khu vực miền Đông. Messi có thể được chọn trận thi đấu, nhằm tập trung vào việc duy trì thể lực và phong độ tốt nhất hướng đến vòng play-off tranh ngôi vô địch MLS Cup cuối tháng 10.

Ronaldo bị bệnh bí ẩn?

CLB Al Nassr vừa thông báo, danh thủ Ronaldo đã vắng mặt ở chuyến đến Iraq thi đấu trận đầu tiên tại vòng bảng giải AFC Champions League gặp Al Shorta lúc 23 giờ ngày 16.9.

Ronaldo bất ngờ vắng mặt thi đấu cho Al Nassr vì bị bệnh Ảnh: CLB Al Nassr

Ronaldo liên tiếp ghi bàn cho Al Nassr và đội tuyển Bồ Đào Nha từ đầu mùa giải 2024 - 2025 với tổng cộng 6 bàn và có 2 kiến tạo sau 7 trận, đạt con số kỷ lục ghi 901 bàn trong sự nghiệp. Nhưng trận gần nhất danh thủ 39 tuổi này tịt ngòi khi Al Nassr bị Al Ahli thủ hòa với tỷ số 1-1 ở vòng 3 giải Saudi Pro League, ngày 14.9.

Ở trận tiếp theo tại đấu trường AFC Champions League - cấp các CLB cao nhất của châu Á, Ronaldo hy vọng sẽ ghi bàn trở lại và tiếp tục tăng kỷ lục của mình trước đối thủ không thực sự mạnh là Al Shorta.

Tuy nhiên, ngay trước ngày toàn đội Al Nassr bay sang Iraq (ngày 15.9), đội bóng Ả Rập Xê Út bất ngờ ra thông báo: "Ronaldo cảm thấy không khỏe. Anh được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng do vi rút. Các bác sĩ của CLB đã xác nhận, và quyết định cho Ronaldo được nghỉ ngơi, không tham gia chuyến thi đấu ở sân khách tại Iraq. Chúng tôi cầu chúc đội trưởng của CLB sớm bình phục".