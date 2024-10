Messi và Inter Miami ‘đánh bại’ trận bóng chày kinh điển ở Mỹ, MLS lại lập kỷ lục

Tại Mỹ, theo truyền thống, bóng đá xếp sau bóng chày, bóng rổ và bóng bầu dục, nhưng sự hiện diện của danh thủ Messi một lần nữa lại gây chú ý đến người hâm mộ nơi đây một cách đầy bất ngờ.

Messi đưa bóng đá và giải MLS ngày càng tiến gần các môn thể thao hàng đầu khác tại Mỹ như bóng chày, bóng rổ và bóng bầu dục Ảnh: MLS

"Ảnh hưởng của Messi sâu sắc đến mức ngay cả cộng đồng bóng chày ở Mỹ nay cũng bắt đầu cảm thấy sức nóng. Bất chấp uy tín và truyền thống của đội bóng chày New York Yankees, người hâm mộ dường như bị cuốn hút bởi màn trình diễn của Messi trên sân cỏ hơn là sức mạnh đánh bóng của VĐV lừng lẫy Aaron Judge. Và một cuộc thăm dò gần đây đã chứng minh điều đó", tờ Marca (Tây Ban Nha) bày tỏ.

Theo đó, cuộc thăm dò từ nhà báo Jose Armando của tờ Deporte Total USA trên mạng xã hội X (Twitter cũ) cho thấy, có đến 86,8% người hâm mộ Mỹ quan tâm và chờ theo dõi trận đấu vòng 1 vòng play-off MLS Cup giữa CLB Inter Miami gặp Atlanta United lúc 7 giờ 30 ngày 26.10, hơn là trận bóng chày giữa đội New York Yankees gặp Los Angeles Dodgers cùng thời điểm. Trận này chỉ thu hút 9,7% người hâm mộ quan tâm. Trong khi có khoảng 3,5% người lựa chọn sự chú ý của họ cho cả hai sự kiện. Cuộc thăm dò này có gần 300 người dùng mạng xã hội X tham gia ý kiến.

"Tuy không đại diện cho một sự thay đổi thật sự và đã có không ít sự hoài nghi, nhưng cuộc thăm dò này cho thấy phần nào sức ảnh hưởng và tác động rất lớn của Messi với người hâm mộ Mỹ, nay họ đã có sự cân nhắc giữa xem bóng đá và các môn thể thao khác vốn có truyền thống và nổi tiếng ở Mỹ.

Trên thực tế, hiệu ứng của Messi vượt xa các cuộc thăm dò trên Twitter hay X hiện nay. Hiệu ứng lan tỏa của việc danh thủ này chuyển đến Mỹ có thể cảm nhận được ở khắp mọi nơi. Từ mạng xã hội đến doanh số bán vé, Messi hiện là điểm thu hút chính, thậm chí còn vượt trội hơn cả những VĐV nổi tiếng nhất trong các môn thể thao khác ở Mỹ", tờ Marca nhấn mạnh.

MLS và Inter Miami hưởng lợi 'khủng' từ Messi

Theo truyền thống, MLB (giải bóng chày nhà nghề Mỹ) đã lấn át MLS - giải bóng đá nhà nghề Mỹ, về mọi mặt từ xếp hạng đến lượng người xem. Nhưng với sự xuất hiện của Messi, mọi thứ đang thay đổi.

CLB Inter Miami từ khi có Messi đã đổi đời, giá trị đội bóng tăng lên hơn 1 tỉ USD, lượng người theo dõi trên mạng xã hội tăng vọt từ 1 triệu lên hơn 17 triệu người. Từ đội bóng xếp hạng chót khu vực miền Đông, chỉ sau một năm đã vươn lên vị trí số 1 và vô địch Supporters' Shield. Trở thành ứng viên sáng giá nhất vô địch MLS Cup.

Messi giúp Inter Miami tăng vọt số lượng khán giả đến xem, cũng như cả giải MLS Ảnh: CLB Inter Miami

Số khán giả trung bình đến sân xem Inter Miami thi đấu cũng tăng vọt, từ 12.000 người/trận năm 2022, lên 15.000 người/trận năm 2023 (Messi thi đấu từ tháng 7.2023). Mùa 2024 với danh thủ này thi đấu trọn mùa giải, số khán giả đã tăng lên 20.994 người/trận.

Cơn cuồng "Messimania" cũng giúp giải MLS và các CLB tại đây hưởng lợi "khủng". Theo tờ The Sporting News, các khoản tài trợ của MLS đã tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi các khoản tài trợ ở cấp CLB cũng tăng 13%. Để so sánh, giải đấu đã ký được 18 hợp đồng tài trợ mới trong mùa giải 2024 này, một con số kỷ lục.

"Trong mọi trận đấu mà Messi có mặt - mặc dù anh chỉ thi đấu có 19 trận do chấn thương và dự Copa America - các sân vận động luôn cháy vé. Lượng khán giả đến xem trung bình các trận của MLS mùa này đã đạt mức kỷ lục 23.234 khán giả mỗi trận, tổng cộng có 11.454.295 người hâm mộ đến xem các trận đấu trên sân, tăng đến 14% so với năm 2022, thời kỳ tiền Messi", theo tờ AS (Tây Ban Nha).

Messi giúp khán giả MLS tăng vọt Ảnh: AFP

Ngoài ra, chiếc áo đấu thứ 3 của Inter Miami (màu xanh) với số 10 và tên Messi, đã trở thành chiếc áo đấu bán nhiều nhất trong lịch sử MLS. Nhiều đến mức, MLS phải hợp tác với các thương hiệu tại châu Âu để phân phối mặt hàng này đến tay người hâm mộ sớm nhất, theo tờ AS.

Sắp tới, khi Messi thi đấu tại MLS Cup, mạng xã hội TikTok đã ký kết một thỏa thuận lịch sử với MLS, để chỉ ghi hình riêng danh thủ này trong trận đấu giữa Inter Miami gặp Atlanta United và phát sóng miễn phí đến người xem trên nền tảng này.