Messi vô tình đặt ra tiêu chuẩn cao tận ‘trời’, Ronaldo áp lực nghìn cân

Lionel Messi chỉ mất 1 trận để biến World Cup 2026 thành sân khấu của riêng mình. Hat-trick vào lưới đội tuyển Algeria không chỉ giúp đội tuyển Argentina khởi đầu thuận lợi mà còn đưa siêu sao 39 tuổi cân bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại World Cup của Miroslav Klose.

Và giờ đây, mọi ánh mắt đang đổ dồn về Cristiano Ronaldo.

World Cup 2026 có thể là lần cuối người ta được so sánh Messi và Ronaldo trên cùng một sân khấu ẢNH: REUTERS

0 giờ ngày 18.6 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ bước vào trận mở màn bảng K gặp đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là lần thứ 6 Ronaldo tham dự World Cup và nhiều khả năng cũng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Messi đã ra đòn trước

Trong nhiều năm, Messi và Ronaldo luôn song hành trong mọi cuộc tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Ngay cả khi cả 2 đều đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, cuộc đua ấy vẫn chưa dừng lại.

Nếu Mbappe vừa ghi cú đúp để nâng thành tích World Cup lên 14 bàn, Messi lập tức đáp trả bằng một hat-trick lịch sử. Sau 90 phút, đội trưởng Argentina cân bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại World Cup, đồng thời trở thành cầu thủ nam đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup.

Messi vừa làm điều không tưởng, áp lực giờ thuộc về Ronaldo

Trong khi đó, Ronaldo hiện sở hữu 8 bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup. Anh vẫn là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá nam cấp đội tuyển quốc gia, nhưng ở sân chơi World Cup, khoảng cách với Messi đang ngày càng lớn.

Chính vì vậy, trận đấu với Cộng hòa Dân chủ Congo mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là cơ hội để Bồ Đào Nha giành 3 điểm, đây còn là thời điểm Ronaldo phải chứng minh rằng anh vẫn đủ khả năng tạo nên khác biệt ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

World Cup cuối cùng và áp lực của một huyền thoại

Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn Cộng hòa Dân chủ Congo nhờ sở hữu đội hình chất lượng với Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Joao Neves hay Ruben Dias. Tuy nhiên, tâm điểm vẫn là Ronaldo.

Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha bước vào giải đấu với rất nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít hoài nghi. Truyền thông quốc tế những ngày qua liên tục đặt câu hỏi liệu Ronaldo còn đủ sức gánh vác hàng công Bồ Đào Nha hay không, nhất là khi đội bóng từng chơi rất thăng hoa trong những trận anh không góp mặt tại World Cup 2022.

Messi khiến cả thế giới phát "sốt" với 3 bàn thắng ngay trận mở màn World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

HLV Roberto Martinez vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho đội trưởng của mình. Theo dự đoán đội hình trước trận, Ronaldo nhiều khả năng tiếp tục đá chính trên hàng công cùng Rafael Leao và Bernardo Silva.

Nếu Messi vừa khiến cả thế giới nhắc đến mình bằng một hat-trick, Ronaldo hiểu rằng đêm Houston là cơ hội để anh đưa ra câu trả lời.

Thực tế, áp lực dành cho Ronaldo lúc này không đơn thuần đến từ tuổi tác hay kỳ vọng của người hâm mộ Bồ Đào Nha. Nó còn đến từ chính những người đồng nghiệp đã cùng anh tạo nên một thế hệ vàng của bóng đá thế giới.

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, World Cup 2026 đã chứng kiến Mbappe ghi cú đúp cho đội tuyển Pháp, Haaland lập cú đúp trong trận ra mắt World Cup cùng đội tuyển Na Uy, còn Messi thậm chí đi xa hơn với một hat-trick và kỷ lục 16 bàn thắng tại World Cup. Những màn trình diễn ấy vô tình đẩy Ronaldo vào tâm điểm của sự so sánh.

Quả bóng "áp lực" giờ đây được đá sang Ronaldo khi những siêu sao khác đều đã tỏa sáng ẢNH: REUTERS

Khác với Messi, người vừa tận hưởng trận đấu thứ 200 cho đội tuyển Argentina trong bầu không khí lễ hội, Ronaldo bước vào ngày ra quân với nhiều câu hỏi hơn là sự tung hô. Liệu anh còn đủ sắc bén để tạo khác biệt? Liệu Bồ Đào Nha có còn phụ thuộc vào Ronaldo như những năm trước? Và quan trọng nhất, liệu đây có phải là kỳ World Cup mà anh cuối cùng cũng có thể chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá?

World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu. Messi đã tạo nên tiêu chuẩn rất cao. Mbappe và Haaland cũng đã lên tiếng bằng những cú đúp.

Giờ đến lượt Ronaldo.

Và đó có lẽ là áp lực lớn nhất đối với một cầu thủ đã chinh phục gần như mọi danh hiệu trong sự nghiệp.