Meta bị tố dung túng phụ huynh 'bán con' cho những kẻ ấu dâm

Theo những báo cáo độc lập được công bố trên The New York Times (NYT) và The Wall Street Journal (WSJ), Facebook và Instagram (cùng do Meta điều hành) đã trở thành những công cụ tiềm năng cho các bậc cha mẹ đang quản lý tài khoản mạng xã hội của con (đa phần là con gái) - những người chưa đủ 13 tuổi để đủ tiêu chuẩn sử dụng nền tảng.

Một nhóm nhỏ được xác định đã có hành vi bán tư liệu về con gồm ảnh trong trang phục hở hang, đoạn trò chuyện độc quyền hay bộ đồ hoạt náo viên, đồ leotard (trang phục một mảnh bó sát, che cơ thể nhưng hở đùi). Người mua chủ yếu là những người đàn ông trưởng thành.

Trang WSJ cho hay, dù những tài khoản do cha mẹ điều hành này không đăng tải thông tin vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng hay gợi dục, nhân viên tại Meta vẫn phát hiện ra một số phụ huynh kinh doanh, sản xuất tư liệu về chính con mình với nội dung giúp những kẻ có xu hướng ấu dâm "thấy thỏa mãn". Trong số này gồm cả việc cha mẹ trò chuyện mang tính chất tình dục với con và khiến chính con mình tương tác với tin nhắn "người lớn" được người theo dõi gửi.

Facebook và Instagram từng bị cáo buộc là "thị trường lớn nhất" cho những kẻ ấu dâm Chụp màn hình NYT

Nhân viên Meta cũng được cho là đã biết các thuật toán của công ty thúc đẩy việc đăng ký theo dõi tài khoản liên quan tới trẻ em cho những kẻ bị nghi ngờ ấu dâm, biết luôn việc một số phụ huynh đã cung cấp thêm nội dung về con cái họ trên các nền tảng khác.

Hiện Meta không phản hồi đối với báo cáo trên.

Với cách hoạt động của thuật toán do Meta sử dụng, ngay cả những tài khoản không có ý đồ xấu như tài khoản của người mẫu nhí, vận động viên nhỏ tuổi... cũng thường thu hút lượng lớn người theo dõi là đàn ông. Những tài khoản có lượng theo dõi cao sẽ được Instagram tăng cường hiển thị gợi ý. Một số công ty trả tới 3.000 USD cho mỗi bài đăng của một nhân vật nổi tiếng nhí, và thu nhập hằng tháng thông qua thuê bao trả phí có thể đạt khoản tiền lên tới 6 con số, theo NYT.

Nhân viên Meta đưa ra những khuyến nghị để giải quyết vấn đề trên như yêu cầu tài khoản bán gói thuê bao hướng đến trẻ em phải tự đăng ký để theo dõi hoặc bị cấm hoàn toàn dường như bị công ty gạt đi. Thay vào đó, Meta tập trung xây dựng hệ thống tự động hóa để ngăn kẻ ấu dâm đăng ký theo dõi tài khoản do phụ huynh điều hành, dù cách làm này đã được chứng minh là không đáng tin cậy vì có thể dễ dàng né bằng cách tạo một tài khoản khác.

Cùng lúc với việc xây dựng hệ thống, Meta mở rộng chương trình đăng ký thuê bao và tính năng tặng quà, quả quyết rằng tất cả đều được giám sát tốt. Nhưng WSJ phát hiện công cụ tặng quà bị lạm dụng và nỗ lực của một số phụ huynh trong việc kiểm soát ai tương tác với con mình đang bị chính công cụ kiểm duyệt của Meta cản trở. Cụ thể, những tài khoản nào chặn (block) quá nhiều người theo dõi trong một ngày sẽ bị Meta... khóa luôn khả năng chặn người khác.

NYT cũng nhấn mạnh về "nỗ lực kiểm duyệt không thỏa đáng" của Meta, khẳng định công ty điều hành Facebook chỉ phản hồi một trong số 50 báo cáo mà NYT đưa ra liên quan đến nội dung nghi vấn có trẻ em trong thời gian 8 tháng. Một nghiên cứu nội bộ do Meta thực hiện năm 2020 trong tài liệu của tòa án phát hiện khoảng 500.000 tài khoản Instagram trẻ em có những tương tác "không phù hợp" mỗi ngày.

Meta vốn cũng chẳng có "tiếng lành" trong vấn đề bảo vệ trẻ em trên nền tảng của mình. Hai mạng xã hội chính của hãng là Facebook và Instagram từng vướng cáo buộc tạo ra "thị trường cho những 'kẻ săn mồi' tìm kiếm trẻ em" trong vụ kiện do thị trưởng tiểu bang New Mexico (Mỹ) đâm đơn vào tháng 12.2023. WSJ cũng xuất bản một vài báo cáo đáng chú ý trong những năm qua, chứng minh Instagram và Facebook bị sử dụng để quảng bá tài liệu khiêu dâm, gợi ý tư liệu cho những kẻ ấu dâm.