Meta đổ lỗi Apple vì tình hình sa sút gần đây

App Tracking Transparency (ATT) được Apple mang đến iPhone từ phiên bản iOS 14.5 giúp người dùng chủ động cấp quyền cho ứng dụng gửi dữ liệu tới các công ty thứ ba nhằm cá nhân hóa quảng cáo hay không. Ngay từ khi ra mắt, ban lãnh đạo Meta, trong đó có đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Mark Zuckerberg đã không lấy gì làm vui vẻ.

Ông chủ Facebook còn chi tiền chạy quảng cáo kín một mặt trang trên hàng loạt báo in lớn tại Mỹ như The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post về vấn đề này. Trong đó, Meta tố Apple đang làm tổn hại tới các doanh nghiệp nhỏ khi hạn chế quyền để họ được gửi quảng cáo cá nhân hóa tới người dùng. Mark nhấn mạnh có "10 triệu doanh nghiệp đang sử dụng công cụ quảng cáo của Facebook mỗi tháng để tìm khách hàng mới, tuyển dụng, tương tác với cộng đồng...".

Meta tin rằng tính năng ATT khiến hãng mất 10 tỉ USD doanh thu, trong khi công ty quản lý dữ liệu Lotame đưa ra mức thiệt hại dự đoán lên tới 12,8 tỉ USD, tất cả là nhờ Apple và ATT.

Ở động thái mới nhất, Meta tiếp tục lên tiếng về những tác động tới toàn bộ hệ thống của hãng đang phải chịu. Doanh nghiệp truyền thông xã hội này đang sở hữu hàng loạt công ty con gồm Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger. Lần này, hãng chỉ rõ 4 tác nhân hiện tại đang khiến Meta rơi vào tình cảnh khó khăn.

Theo Business Insider, Giám đốc tài chính (CFO) của Meta là David Wehner đã gửi một bản ghi nhớ tới toàn bộ nhân viên để nói về vấn đề và bằng cách nào đó nội dung này đã rò rỉ ra ngoài. Trong số 4 tác nhân, Apple được "vinh danh" ở vị trí số một với lý do "tổn thất do những thay đổi trên iOS" (vì liên quan tới ATT).





Ba tác nhân còn lại gồm "cuộc chiến tại Ukraine", "các vấn đề kinh tế vĩ mô nói chung" và "việc xóa bỏ tình trạng giãn cách khiến mọi người dành ít thời gian lên mạng hơn".

Phone Arena cho rằng nội dung do David gửi đi là minh chứng rõ ràng cho thấy ATT của Apple đang gây thiệt hại cho Meta nhiều hơn là với các doanh nghiệp nhỏ như hãng từng khẳng định. "Chúng ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm cả việc tăng trưởng doanh thu chậm hơn so với dự đoán hồi đầu năm", Wehner viết.

Không chỉ vậy, Giám đốc tuyển dụng toàn cầu Miranda Kalinowski của hãng cũng phải gửi thông báo nội bộ về quyết định tạm hoãn kế hoạch tìm kiếm kỹ sư. Bà cho biết thay đổi này sẽ tác động tới chỉ tiêu tuyển dụng cho gần như toàn bộ đội ngũ đang công tác trong tập đoàn và kỹ sư là nhóm mục tiêu đầu tiên bị điều chỉnh.

Tuy nhiên, vị trí kỹ sư liên quan tới công nghệ máy học (ML) sẽ vẫn được đáp ứng đủ. Trong bản ghi nhớ của CFO Wehner, ông đề cập tới kế hoạch Meta muốn bù đắp lượng dữ liệu mất đi (do tác động từ ATT) bằng cách sử dụng AI nên đơn vị không thể cắt giảm tuyển dụng ở lĩnh vực này.

Đáp lại, Apple khẳng định ATT không đòi Facebook hay Meta phải thay đổi bất kỳ điều gì trong việc kinh doanh của họ. "Chúng tôi tin rằng đây chỉ đơn thuần là chuyện đứng lên ủng hộ cho người dùng của mình. Họ nên được biết khi nào dữ liệu cá nhân đang bị thu thập hay chia sẻ giữa các ứng dụng, website với nhau. Và người dùng nên có quyền lựa chọn cho phép điều đó diễn ra hay không", đại diện hãng nhấn mạnh.