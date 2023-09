Meta đóng cửa ba trò chơi trên Oculus không rõ nguyên nhân

Theo The Verge, tương tự như với trò chơi Echo VR (hay còn gọi là Echo Arena) trước đây, Meta đã bất ngờ chấm dứt hoạt động với 3 trò chơi khác của trên kính thực tế ảo Rift và Quest, gồm có Dead and Buried, Dead and Buried II và Bogo.

Meta đóng cửa ba trò chơi thực tế ảo trên Oculus không rõ nguyên nhân AFP

Trong email gửi đến người dùng, Meta đã thông báo rằng Dead and Buried sẽ không còn được hỗ trợ trên các thiết bị Rift, Rift S hoặc Quest kể từ ngày 15.3.2024. UploadVR và Road to VR báo cáo rằng chủ sở hữu của loạt game đấu súng Dead and Buried II và trình giả lập thú cưng ảo Bogo cũng đang nhận được thông báo ngừng hoạt động, thời điểm diễn ra cũng được ấn định vào ngày 15.3 năm sau.

Trong đó, Bogo không phải là trò chơi online với yêu cầu về máy chủ trực tuyến để hoạt động. Nên việc đóng cửa trò chơi thay vì chọn giải pháp đơn giản hơn là đánh dấu nó không tương thích với các thiết bị đời mới là điều khá khó hiểu. Còn với Dead and Buried II, đây là một trò chơi trị giá 20 USD, nhưng chưa rõ liệu Meta có hoàn trả lại số tiền mà người mua đã chi ra để sở hữu trò chơi hay không.

Mặc dù thông báo ngừng hỗ trợ, nhưng Meta không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về lý do của động thái này. Dường như công ty vẫn đi theo hướng giải quyết cũ là chấm dứt hỗ trợ sản phẩm mà không có nguyên nhân cụ thể. Trước đây, tựa game Echo Arena cũng từng bị đối xử như vậy, nhưng sau đó, CTO Andrew Bosworth của Meta đã phải đưa ra lời giải thích của riêng ông sau sự việc.