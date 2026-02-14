Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Meta muốn đem tính năng nhận dạng khuôn mặt vào kính thông minh Ray-Ban

Loan Chi
Loan Chi
14/02/2026 10:01 GMT+7

Meta đang cân nhắc đưa công nghệ nhận dạng khuôn mặt vào kính thông minh Ray-Ban từ năm 2026, tuy vậy công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) này cũng khiến hãng cân nhắc về quyền riêng tư.

Theo The New York Times, Meta có kế hoạch bổ sung tính năng nhận dạng khuôn mặt cho dòng kính thông minh Ray-Ban trong năm 2026. Tính năng được đặt tên nội bộ là Name Tag, cho phép người đeo kính nhận dạng khuôn mặt và hiển thị thông tin về người đối diện thông qua trợ lý AI tích hợp.

Tính năng nhận dạng khuôn mặt để gắn thẻ người dùng trên nền tảng Facebook đã bị Meta hủy bỏ cách nay khoảng 5 năm do các lo ngại về pháp lý và quyền riêng tư. Giờ đây có vẻ hãng đang muốn đưa nó trở lại trên thiết bị đeo thông minh. Tài liệu nội bộ của Meta cho biết ý tưởng này đã được đề cập từ năm 2025 và hãng cũng đã có kế hoạch giới thiệu tính năng Name Tag tại một hội nghị dành cho người khiếm thị trước khi ra mắt.

Meta muốn đem tính năng nhận dạng khuôn mặt vào kính thông minh Ray-Ban - Ảnh 1.

Kế hoạch đưa tính năng nhận diện khuôn mặt lên kính Ray-Ban gây lo ngại về quyền riêng tư

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Meta được cho là đang xem xét cụ thể ai sẽ được phép nhận dạng bằng công nghệ AI này, một số tùy chọn bao gồm nhận diện người dùng đã biết thông qua nền tảng Meta hoặc người có tài khoản công khai trên Instagram. Dù vậy hãng sẽ không cho phép người sở hữu kính thông minh Ray-Ban tìm kiếm thông tin người dùng gặp trực tiếp một cách tùy tiện.

Trước đó vào năm 2024, hai sinh viên thuộc đại học Harvard đã sử dụng kính thông minh Ray-Ban của Meta cùng với dịch vụ nhận dạng khuôn mặt PimEyes để nhận diện người trên tàu điện ngầm theo thời gian thực và đăng video về trải nghiệm này. Meta đã trả lời về sự việc này rằng công nghệ của PimEyes có thể được sử dụng với bất kỳ máy ảnh nào, đồng thời nhắc lại việc kính Ray-Ban có một đèn LED nhỏ màu trắng nhằm báo hiệu khi quá trình ghi hình đang diễn ra.

Dù vậy với Name Tag, các chuyên gia cho rằng kế hoạch đưa AI nhận dạng khuôn mặt vào kính của Meta có thể giúp mở rộng khả năng giám sát và xâm phạm quyền riêng tư, đặc biệt khi thiết bị đã gây chú ý với khả năng quay phim và ghi âm mà người đối diện không biết.

