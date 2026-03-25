Meta vung tiền lôi kéo TikToker và YouTuber về Facebook

Trước sự bành trướng của TikTok, cũng như trong nỗ lực giành lại sự chú ý của nhóm khách hàng trẻ tuổi, Meta đã quyết định sử dụng chiến thuật 'mạnh' nhất là… vung tiền. Theo thông tin mới nhất, các nhà sáng tạo sở hữu trên 1 triệu người theo dõi trên TikTok hoặc YouTube sẽ nhận được khoản thù lao 3.000 USD (khoảng 79 triệu đồng) mỗi tháng nếu đăng tối thiểu 15 video ngắn (Reels) lên Facebook. Với những người có từ 100.000 người theo dõi, mức thưởng sẽ là 1.000 USD.

Meta trả tiền cho các TikToker hay YouTuber chịu đăng video lên Facebook ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CYBERNEWS

Meta đang vùng vẫy để tồn tại?

Động thái này cho thấy Facebook đang thực sự sốt ruột trước việc bị coi là 'nền tảng của người già'. Trong khi TikTok và YouTube Shorts liên tục tăng trưởng chóng mặt, Reels của Facebook vẫn đang chật vật để tìm chỗ đứng trong lòng giới trẻ. Việc lôi kéo các tên tuổi đã có sẵn sức ảnh hưởng về nền tảng được Meta kỳ vọng sẽ tạo ra một luồng sinh khí mới, giúp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng người theo dõi và tương tác.

Dù con số 3.000 USD nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng đây vẫn là một thách thức lớn. Đối với các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, mức chi trả khoảng 200 USD cho mỗi video đôi khi không đủ bù đắp chi phí quay dựng và nhân sự cho một sản phẩm chất lượng.

Thêm vào đó, câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu người hâm mộ có sẵn sàng quay lại một nền tảng mà họ vốn coi là đã lỗi thời chỉ để xem những nội dung có thể dễ dàng tìm thấy trên các ứng dụng khác?

Chương trình hiện được thử nghiệm tại Mỹ và Canada trước khi có kế hoạch mở rộng ra toàn cầu. Đây được xem là quân bài chiến lược của ông chủ Mark Zuckerberg để chứng minh rằng Facebook vẫn chưa hết thời trong kỷ nguyên video ngắn.