METAMAN 2025 - Hội Thảo Công Nghệ In 3D Hàng Đầu Việt Nam Do Vinnotek Tổ Chức

Nguồn: Vinnotek
01/10/2025 10:37 GMT+7

Ngày 20.9 vừa qua, METAMAN 2025 - hội thảo công nghệ in 3D lớn bậc nhất Việt Nam do Vinnotek tổ chức - đã diễn ra thành công, quy tụ đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ.

Tiếp nối thành công của các mùa trước, sự kiện năm nay tạo dấu ấn mạnh mẽ với quy mô hoành tráng và nội dung chuyên sâu, mở ra góc nhìn mới về ứng dụng in 3D trong nhiều lĩnh vực: từ sản xuất khuôn mẫu, đồ gá, lốp xe cho đến y tế, hàng không và công nghiệp nặng.

Điểm nổi bật của METAMAN 2025 là các ứng dụng in 3D trên cả kim loại và nhựa được giới thiệu toàn diện, trải dài từ hàng không, y tế, giày da đến năng lượng.

Sự kiện còn quy tụ dàn diễn giả uy tín: Tiến sĩ Robotics Đậu Văn Huân - CEO Công ty Vinnotek và các diễn giả hàng đầu trên thế giới khác.

METAMAN 2025 - Hội Thảo Công Nghệ In 3D Hàng Đầu Việt Nam Do Vinnotek Tổ Chức- Ảnh 1.

Với sự góp mặt của các chuyên gia đầu ngành, METAMAN 2025 trở thành cột mốc quan trọng, khẳng định Việt Nam đã bắt nhịp xu hướng sản xuất bằng in 3D trên thế giới.

Mang chủ đề ‘Redefine What’s Possible in 3D Printing’, METAMAN 2025 khẳng định in 3D không còn dừng ở công nghệ thử nghiệm, mà đã trở thành giải pháp sản xuất đột phá. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn kết nối chiến lược, nơi doanh nghiệp tìm thấy cơ hội hợp tác và phát triển trong kỷ nguyên mới.

