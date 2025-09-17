Metro ngưng bán vé giấy: Người hào hứng vì không còn chờ lâu như trước

Những ngày qua, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1), đơn vị vận hành tuyến metro số 1, đã phát loa và dán bảng thông báo rằng tại 4 nhà ga trên, hành khách sẽ không còn mua vé giấy có mã QR tại quầy như trước đây. Thay vào đó, người dân được khuyến khích sử dụng các phương thức thanh toán không tiền mặt, bao gồm mua vé tại máy bán vé tự động (kiosk), qua ứng dụng HCMC Metro HURC, Miniapp Metro trên MoMo hoặc thanh toán trực tiếp tại cổng soát vé bằng thẻ ngân hàng (Visa, Mastercard, Napas), ví điện tử, thiết bị di động đã liên kết thẻ ngân hàng.

Quầy vé tại ga Ba Son "tạm đóng" ẢNH: AN VY

Ga Nhà hát Thành phố dán bảng thông báo từ 15.9, nhà ga thí điểm ngừng bán vé giấy ẢNH: AN VY

Theo ghi nhận, dòng người cầm điện thoại để quét mã hoặc thẻ mua từ các máy bán vé tự động, xếp hàng chờ từ từ tiến vào nhà ga. Nhiều hành khách tỏ ra thích thú với sự đổi mới, nhưng cũng không ít người gặp khó khăn khi lần đầu tiếp cận công nghệ mới.

Dòng người từ từ tiến vào nhà ga, trên tay ai cũng cầm theo điện thoại hoặc vé mua từ máy ẢNH: AN VY

Trương Phú Quý, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ trải nghiệm lần đầu sử dụng máy bán vé tự động: "Trước đây, mình thường mang tiền mặt đến quầy để mua vé. Lần đầu mua vé tại máy, mình cảm thấy hơi bỡ ngỡ nhưng rất thú vị khi mọi thứ đều thông qua máy. Rất hiện đại".

Phú Quý hào hứng trải nghiệm việc mua vé qua máy ẢNH: AN VY

Anh bạn cho biết thêm quy trình mua vé qua máy khá đơn giản, dù cần thời gian để làm quen ẢNH: AN VY

Tương tự, Huỳnh Thị Quỳnh Như (21 tuổi), ngụ P.Tân Mỹ, TP.HCM (trước là P.Tân Phú, Q.7), cùng 7 thành viên khác trong nhóm hào hứng nói rằng các bạn thích thú với sự trải nghiệm mới này. Như chia sẻ: "Tụi mình lên trung tâm thành phố để vui chơi và chọn đi metro. Thanh toán bằng máy rất nhanh chóng, hiện đại, không cần chờ đợi lâu như trước".

Nhóm bạn của Quỳnh Như thích thú với chuyện mua vé qua máy ẢNH: AN VY

Trần Xuân Trường, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cùng nhóm bạn đến từ nhiều trường đại học khác, cũng bày tỏ sự thích thú khi sử dụng máy bán vé. Trường cho biết: "Ban đầu, tụi mình định mua vé lẻ qua ứng dụng trên điện thoại, nhưng khi được giới thiệu máy bán vé, mình thấy mua cả 6 vé nhanh hơn rất nhiều. Việc mua vé qua má giúp tiết kiệm thời gian, đặc biệt với các nhóm đông người".

Các chàng trai cho rằng mua vé qua máy cực kỳ tiện lợi ẢNH: AN VY

Trần Xuân An, sinh viên cùng trường với Trường, là người thường xuyên sử dụng metro, có ngày đi tới 4 lượt. An chia sẻ: "Mua vé qua máy rất nhanh gọn, chỉ cần chạm thẻ là xong, không cần thao tác phức tạp. Là người từng đi lại bằng metro ở nước ngoài, mình cho rằng metro tại TP.HCM không hề thua kém, mang lại cảm giác tiện lợi và hiện đại".

Ở khu vực các máy bán vé đều được bố trí nhân viên hướng dẫn ẢNH: AN VY

Giang và Quỳnh cho biết mua vé bằng máy rất tiện lợi nhưng cũng gặp đôi chút khó khăn ẢNH: AN VY

Tại các nhà ga thí điểm, các nhân viên luôn túc trực để hỗ trợ người dân. Anh Huỳnh Đặng Tiên, nhân viên tại ga Ba Son, kiên nhẫn hướng dẫn hành khách cách mua vé qua máy.

Anh Tiên hướng dẫn nhóm sinh viên sử dụng ví điện tử để mua vé metro ẢNH: AN VY

Khi một số người thắc mắc về việc vé mua tại máy màu xám có giá cao hơn bình thường, anh Tiên giải thích rằng giá vé bao gồm 15.000 đồng tiền cọc và hành khách có thể đến quầy máy để được hoàn lại khoản cọc này sau khi sử dụng. Nghe vậy, nhiều người dân gật gù nói rằng họ thấy yên tâm hơn.

Có hai loại máy bán vé tại metro. Máy màu trắng được hành khách ưa chuộng nhờ hỗ trợ đa dạng phương thức thanh toán như quẹt thẻ ngân hàng, ví MoMo... ẢNH: AN VY

Máy màu xám được hành khách quen dùng tiền mặt ưa thích. Tuy nhiên, khi sử dụng máy này, khách cần có khoản tiền cọc ẢNH: AN VY

Đại diện metro chia sẻ để hỗ trợ hành khách trong giai đoạn đầu, các nhà ga đã bố trí thêm nhân viên tại khu vực máy bán vé và cổng soát vé. Ngoài ra, hành khách thuộc diện ưu tiên có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc vé tháng đã liên kết căn cước công dân trên ứng dụng HCMC Metro HURC để qua cổng. Hệ thống này giúp tích hợp dữ liệu cá nhân, từ đó giúp quy trình mua vé và di chuyển được tối ưu hơn.