Metro rực rỡ sắc màu mừng 80 năm Quốc khánh

Đoàn tàu đầu tiên mang màu cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2.9 đang vượt sông Sài Gòn trên tuyến metro số 1 Ảnh: Nhật Thịnh

Lúc 9 giờ, khi chúng tôi có mặt ở Sàn phun nước nghệ thuật bên chân cầu Sài Gòn nhìn đoàn tàu lướt qua trên cao cũng là khi âm nhạc cất lên, bài ‘Đất nước trọn niềm vui’ qua tiếng hát Nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm cao vút …

‘… Ta muốn bay lên, say ngắm sông núi hiên ngang. Ta muốn reo vang, hát ca muôn đời Việt Nam, Tổ quốc anh hùng…’.

Sân ga metro đã rợp màu cờ đỏ

Đoàn tàu mang màu cờ Tổ quốc vừa vào ga sáng 31.8.2025 Ảnh: Nhật Thịnh

Khi chúng tôi bước lên sân ga, dòng người đi ‘trải nghiệm metro’ và giao lưu thư giãn cuối tuần cũng bắt đầu đông dần. Quốc khánh năm nay người lao động cả nước được nghỉ tổng cộng 4 ngày, nhưng ‘bước đệm’ cho lễ chính rơi vào 2 ngày cuối tuần nên mọi người có cơ hội chủ động hơn trong kế hoạch vui chơi. Và buổi sáng nắng đẹp cho những khung hình lý tưởng tất nhiên cũng được ưu tiên xếp lịch. Có gia đình rộn rã cười đùa, nhìn qua là biết rõ ít nhất cũng đủ 3 thế hệ ông bà con cháu. Các bạn trẻ thì từng cụm kết lại, chụp ảnh các kiểu, chào hỏi nói cười xôn xao.

Các bạn trẻ đang ‘selfie’ trên sân ga Thảo Điền trước đoàn tàu metro Ảnh: Nhật Thịnh

Trên toàn tuyến metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) thì Ga Thảo Điền giống như ‘khúc giữa’, không chỉ chụp ảnh, check-in có lẽ không so sánh được với các ga lớn như Bến Thành, Ba Son… Tuy nhiên, chụp ảnh từ đây thì có thể bắt trọn đoàn tàu hôm nay lần đầu tiên mang màu cờ Tổ quốc vượt qua sông Sài Gòn, và lấy được hậu cảnh toà nhà cao nhất thành phố…

Dọc theo tuyến metro này cũng có 9 cầu đi bộ tại các ga bắc ngang qua đại lộ Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội, nối vào tầng trung chuyển của nhà ga. Các cầu này từ những ngày qua cũng rợp cờ đỏ sao vàng, càng góp thêm không khí nô nức và tự hào với bất cứ ai đặt chân tới. Còn một điều nữa, dưới 4 nhà ga là Thảo Điền, Bình Thái, Rạch Chiếc và Văn Thánh đều có bãi giữ xe máy; có taxi và bến xe buýt thuận tiện nên nhiều người cũng chọn điểm bắt đầu hành trình tham quan thành phố từ đây.

Thêm vào đó, từ chiều 28.8, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (đơn vị vận hành metro số 1) đã thông tin về kế hoạch chào mừng 80 năm Quốc khánh khiến nhiều người dân hào hứng trải nghiệm. Thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM và ý kiến của Sở Xây dựng, công ty đã kết hợp với đơn vị quảng cáo triển khai hoạt động trang trí và cổ động chính trị trên các đoàn tàu. Trong ngày Quốc khánh 2.9, người dân đi metro chỉ cần dùng căn cước công dân gắn chip quét tại cổng hoặc tạo mã QR ‘Độc lập’ trên ứng dụng HCMC Metro HURC và được miễn phí vé. ‘Tính năng QR ‘Độc lập’ chỉ xuất hiện trên ứng dụng từ ngày 2.9 và có hiệu lực duy nhất trong ngày này’. Theo kế hoạch, ngày 30 và 31.8 metro chạy mỗi ngày 251 chuyến, bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 23 giờ đêm. Trong 2 ngày 1 và 2.9, metro sẽ tăng cường lên 264 chuyến mỗi ngày.

Tuy chỉ mới đưa vào vận hành từ năm 2024 nhưng đối với người dân TP.HCM hiện nay, đa phần đều hiểu metro không chỉ là cơ hội đi lại nhanh chóng, kết nối khu phía Đông với trung tâm thành phố, mà còn là một địa điểm check-in nổi tiếng, trở thành nơi chụp ảnh sống ảo đẹp. Đối với người ở xa, lịch trình những chuyến du lịch Sài Gòn ngoài vui chơi, thưởng thức các điểm tham quan và đặc sản thì chặng ‘ngồi tàu điện để ngắm nhìn vẻ đẹp thành phố’ cũng là điều ít ai bỏ qua, đặc biệt là trong dịp đại lễ Quốc khánh năm nay khi cả thành phố đang đỏ rực màu cờ.

Trong đô thị hiện đại, metro thường được thiết kế mang những màu sắc theo tuyến. Như ở Singapore, mỗi tuyến tàu điện ngầm (MRT) được đánh dấu bằng một màu sắc khác nhau trên bản đồ để giúp hành khách dễ dàng nhận biết và đi lại, chẳng hạn màu đỏ cho tuyến North-South Line, màu xanh lá cho East-West Line, và màu tím cho North-East Line...

Ảnh: Nhật Thịnh

Cách đây 10 năm, cũng với tiêu chí dễ phân biệt với tất cả mọi người và hài hòa, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cùng nhà thầu đã chọn màu sắc cho 8 tuyến metro và 3 tuyến xe điện mặt đất, đường sắt một ray trong tương lai. Theo đó, tuyến metro số 1 (ký hiệu L1) có màu xanh da trời. Tuyến số 2 (ký hiệu L2) mang màu đỏ quốc kỳ. Tuyến số 3A (ký hiệu L3A) mang màu vàng da cam. Tuyến metro số 3B (ký hiệu L3B) có màu vàng da cam xen vào màu trắng. Tuyến số 4 (ký hiệu L4) mang màu xanh lá cây tươi. Tuyến số 4B (ký hiệu L4B) có màu xanh lá cây tươi xen màu trắng. Tuyến số 5B (ký hiệu L5B) mang màu hồng sen. Tuyến số 6 (ký hiệu L6) có màu nâu đất…

Điều tuyệt vời là khi tuyến metro số 2 chưa hoàn thiện và đi vào vận hành, Quốc khánh năm nay người dân đã được nhìn thấy đoàn tàu mang màu đỏ quốc kỳ ở ngay giữa lòng thành phố. Cùng với đó, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng còn có kế hoạch để tất cả hành khách di chuyển trên các tuyến xe buýt của thành phố trong ngày Quốc khánh được nhận 1 lá cờ Tổ quốc, trao tận tay từ nhân viên lái xe hoặc nhân viên phục vụ trên xe. Ngoài ra, nếu hành khách đi 78 tuyến của Công ty Phương Trang, VinBus, Saigonbus, Bảo Yến… trong hai ngày 1 và 2.9 còn được miễn vé 100%.

Tại Hà Nội, màu cờ Tổ quốc cũng đã rực rỡ khắp các tuyến tàu điện, xe bus và những nơi công cộng. Từ ngày 30.8, Thủ đô đã thực hiện miễn vé xe buýt và đường sắt đô thị (phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá) cho người dân và du khách.