Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1), ngày 24.11 năm nay là lần đầu tiên người dân được nghỉ lễ hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Cùng với các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí và chương trình bắn pháo hoa do TP.HCM tổ chức, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt tại khu vực trung tâm thành phố và thời điểm kết thúc các sự kiện.

Metro số 1 TP.HCM đông nghẹt mỗi dịp lễ, tết ẢNH: VÕ HIẾU

HURC1 đã chủ động điều chỉnh phương án khai thác tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đáp ứng nhu cầu dự báo tăng cao của người dân.

Kế hoạch ban đầu, ngày 24.11, tuyến metro hoạt động từ 5 - 22 giờ với 228 chuyến tàu. Tuy nhiên, trước lượng hành khách tăng cao, đơn vị vận hành đã bổ sung 4 chuyến, đồng thời kéo dài thời gian hoạt động đến 23 giờ, tạo điều kiện cho người dân di chuyển, nhất là sau chương trình bắn pháo hoa.

Cùng với việc tăng chuyến, nhân viên tại các nhà ga được bố trí để hướng dẫn, phân luồng và điều phối hành khách. Các bộ phận điều độ, lái tàu, kỹ thuật, bảo dưỡng và an ninh phối hợp trong quá trình vận hành, bảo đảm hoạt động của tuyến diễn ra an toàn, thông suốt.

Thống kê của HURC1, trong ngày 24.11, tuyến metro số 1 phục vụ 110.328 lượt hành khách. Đây là mức cao nhất kể từ khi tuyến đi vào khai thác, vượt kỷ lục 98.512 lượt khách ghi nhận ngày 1.9.

Sản lượng hành khách bình quân đạt 484 lượt/chuyến. Đáng chú ý, trong khung giờ từ 21 - 22 giờ 30, thời điểm người dân tập trung di chuyển sau chương trình bắn pháo hoa, tuyến metro phục vụ 6.885 lượt khách, tương đương bình quân 861 lượt khách/chuyến.

Sản lượng hành khách tăng mạnh trong ngày lễ cho thấy nhu cầu sử dụng vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là đường sắt đô thị, ngày càng được quan tâm. Việc metro số 1 chủ động tăng chuyến, kéo dài thời gian hoạt động cũng góp phần hỗ trợ người dân đi lại thuận tiện hơn trong những dịp thành phố tổ chức các sự kiện quy mô lớn.

Kết quả nổi bật của tuyến metro số 1 trong Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) NGUỒN: HURC1

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sau gần 2 năm vận hành thương mại (từ cuối tháng 12.2024) đã tạo nên cuộc "cách mạng" trong thói quen đi lại của người dân TP.HCM. Từ chỗ ban đầu chỉ tìm đến trải nghiệm vì tò mò, metro giờ đây đã trở thành phương tiện di chuyển thường nhật của hàng vạn nhân viên văn phòng, sinh viên và người lao động mỗi ngày.

Tính đến tháng 10.2026, tuyến metro số 1 đã phục vụ hơn 40 triệu lượt hành khách với hơn 147.900 lượt tàu chạy an toàn. Riêng từ tháng 1- 9.2026, tuyến đã chuyên chở hơn 18 triệu lượt khách, tăng khoảng 17,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khung giờ cao điểm sáng từ 7 - 9 giờ, bình quân mỗi lượt tàu vận chuyển khoảng 793 hành khách. Vào giờ cao điểm chiều từ 16 giờ 30 - 18 giờ 30, con số này khoảng 718 hành khách/lượt tàu.

Trong khi đó, mức bình quân chung của tháng 9 chỉ khoảng 273 hành khách/lượt tàu. Như vậy, lượng khách bình quân trên mỗi chuyến vào giờ cao điểm sáng cao gần 3 lần mức bình quân chung của tháng.