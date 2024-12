Metro số 1 lập kỷ lục lượng khách ngày khai trương, gấp 5,5 lần dự kiến

Ngày đầu chính thức đưa vào khai thác cũng là ngày tuyến metro số 1 TP.HCM xác lập kỷ lục lượng khách đi metro tại Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ghi nhận từ HURC1, trong ngày đầu chính thức vận hành thương mại, tuyến metro đầu tiên của TP.HCM đã phục vụ 150.000 lượt khách trên 177 chuyến tàu, gấp 2,5 lần lượng khách di chuyển trên tuyến Cát Linh - Hà Đông của TP.Hà Nội trong ngày khai trương. Con số này cũng vượt rất xa so với kỳ vọng bởi theo kế hoạch ban đầu, phía đơn vị vận hành cũng chỉ dự kiến sẽ chạy 140 chuyến tàu với lượng khách đạt 27.000 lượt.

"Kế hoạch ban đầu chúng tôi dự kiến chạy 9 đoàn tàu nhưng sau đó do nhu cầu quá cao nên đã bổ sung thêm 1 đoàn tàu. Đây là tín hiệu rất tích cực cho thấy người dân TP rất mong chờ, đón nhận tuyến metro số 1, mang đến kỳ vọng khởi sắc cho thời gian tới. Đa phần người dân sử dụng metro trong ngày đầu tiên với mục đích trải nghiệm, đi từ ga Bến Thành xuống Suối Tiên rồi quay đầu" - ông Lê Minh Triết thông tin.

Do lượng khách vượt gấp nhiều lần so với dự kiến, phía đơn vị vận hành đã lập tổ công tác phối hợp cùng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, công an các quận, Phòng CSGT, Bệnh viện 155, nhà mạng Viettel...cùng nhiều đơn vị liên quan để ghi nhận và xử lý nhanh các vấn đề phát sinh như mất an ninh trật tự xung quanh nhà ga, có sự cố ảnh hưởng tới sức khỏe người dân...

Tuy nhiên, vẫn có một số tình huống bất ngờ như đứng thang máy, bung cột thanh toán qua thẻ Master Card... Một phần do người dân chưa quen sử dụng các thiết bị. Những sự cố đã lập tức được khắc phục, không ảnh hưởng tới quá trình vận hành của tuyến cũng như trải nghiệm của người dân. Ngoài ra, phía HURC1 cũng ghi nhận một số điểm xảy ra tình trạng người dân xả rác bừa bãi tại nhà ga, mang đồ ăn và thức uống lên tàu.

"Các nhà thầu mới bàn giao hạ tầng cho đơn vị khai thác nên chúng tôi vẫn chưa hoàn thiện thiết kế các cửa hàng tiện ích, máy bán hàng tự động, máy bán nước tự động. Những công trình này sẽ sớm được đầu tư sau khi đề xuất được Sở GTVT cũng như UBND TP phê duyệt. Trước mắt, hệ thống máy bán nước tự động, bán hàng tự động sẽ sớm được lắp đặt trước Tết Nguyên đán để nâng cao dịch vụ, tiện ích cho người dân TP đi tàu metro. Người dân có thể mua nước tại các nhà ga, sử dụng nước đóng chai thay vì những ly nhựa đựng nước mang đi, gây nhiễu nước ảnh hưởng tới vệ sinh tại các nhà ga cũng như trên tàu" - ông Lê Minh Triết thông tin thêm.

Cập nhật mới nhất trong ngày thứ 2 khai thác, tính từ 5 giờ đến 16 giờ hôm nay (23.12), tuyến metro số 1 phục vụ 14.000 lượt khách trên 124 chuyến tàu. Dự kiến đến hết buổi tối, lượng khách sẽ đạt 20.000 lượt. Đại diện HURC1 đánh giá tuyến metro ghi nhận nhiều người dân xách vali đi từ bến xe miền Đông mới vào trung tâm TP, cho thấy dự án đã phục vụ hiệu quả nhu cầu lưu thông đa phương thức của người dân. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, metro số 1 sẽ giúp hình thành thói quen đi lại mới cho người dân TP.HCM.