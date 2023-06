Metro số 1 TP.HCM bị rơi 1 gối cầu, 9 gối cầu chuyển vị

Theo MAUR, sự việc bắt đầu xảy ra vào ngày 30.10.2020 khi các đơn vị phát hiện 1 gối cầu bị rơi tại phía tây trụ P14-10. Ngay sau sự việc, MAUR đã chủ trì cùng Tư vấn NJPT (tư vấn chung của dự án), Nhà thầu Sumitomo - CIENCO6 (Liên danh SCC) lập kế hoạch chi tiết để rà soát toàn bộ nội dung liên quan. Đồng thời, có nhiều báo cáo, cập nhật kịp thời tiến độ xử lý sự việc cho UBND TP, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước (SIC), Sở GTVT và các cơ quan có liên quan.

Tháng 10.2020, tuyến metro số 1 gặp sự cố rớt gối cao su trên dầm cầu cạn VD14-10 thuộc gói thầu CP2, đoạn trên cao CTV

Đến nay, tổng cộng có 1 gối cầu bị rơi (chiếm 0,05%) và 9 vị trí gối cầu bị chuyển vị (chiếm 0,4%) trên tổng số 1910 gối.

Trên cơ sở các kết quả quan trắc, thí nghiệm bổ sung của Liên danh SCC, các đơn vị xác định nguyên nhân chính khiến gối cầu bị rơi, chuyển vị là do khe hở giữa gối cầu và đá kê gối. Khi xuất hiện khe hở thì diện tích tiếp xúc giữa bề mặt gối cầu và đá kê gối giảm, dẫn đến hệ số ma sát cũng giảm và tăng ứng suất cục bộ tại điểm tiếp xúc. Đồng thời, tác động ray do sự thay đổi của nhiệt độ trong quá trình thi công. Sự biến thiên nhiệt độ đáng kể tại khu vực thi công sẽ tác động dẫn đến cả ray và dầm cùng giãn nở hoặc co ngót.

Đặc biệt, tại vị trí mối nối ray chưa được hàn liền gần vị trí khe co giãn của dầm thì biến dạng của ray sẽ khuếch đại biến dạng của dầm, từ đó tác động làm tăng khả năng trượt gối cầu ở phía di động.

Trên cơ sở xác định nguyên nhân, nhà thầu đã đề xuất 2 biện pháp: Lắp đặt kết cấu chống trượt tại 918 vị trí gối di động, bổ sung hệ khung kết cấu thép, phòng chống sự dịch chuyển của các gối cầu di động; phun keo Epoxy lấp đầy khe hở giữa gối cầu, đá kê gối (733 vị trí), đảm bảo gối cầu tiếp xúc bề mặt đầy đủ với đá kê gối (cả trên và dưới), từ đó đảm bảo lực ma sát để chống lại các chuyển vị theo phương ngang.

Các biện pháp trên đã được Tư vấn WSP-TRANSINCO đánh giá đảm bảo, Tư vấn NJPT (tư vấn của chủ đầu tư) chấp thuận theo quy trình quản lý chất lượng và phù hợp theo ý kiến các chuyên gia Tổ công tác cùng Hội đồng Kiểm tra Nhà nước.

Đến nay, các biện pháp trên đã được nhà thầu hoàn thành lắp đặt 100% từ ngày 1.5.2023. Việc quan trắc liên tục gối cầu, đặc biệt là sau khi hoàn thành việc lắp đặt biện pháp chống trượt nêu trên và trong quá trình chạy thử tàu được đánh giá là rất quan trọng.

"Tại báo cáo kết quả quan trắc của gối cầu do Liên danh SCC trình nộp ngày 8.6 vừa qua khẳng định các gối cầu hiện nay vẫn đang ổn định. Không có chuyển vị đáng kể nào của gối cầu sau khi hoàn thành việc hàn liền ray và trong suốt quá trình chạy thử tàu trong thời gian qua...", đại diện MAUR khẳng định và thông tin, việc quan trắc gối cầu sẽ được nhà thầu tiếp tục thực hiện cho đến giai đoạn nghiệm thu hoàn thành gói thầu (TOC), cũng như trong giai đoạn bảo hành 2 năm sau TOC.