Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Metro số 1 TP.HCM được Nikkei trao giải sản phẩm và dịch vụ xuất sắc năm 2025

Hà Mai
Hà Mai
08/01/2026 14:17 GMT+7

Tuyến đường sắt đô thị số 1 (tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên) - tuyến metro đầu tiên của Việt Nam do Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC) quản lý và vận hành vừa được xướng tên tại Giải thưởng Sản phẩm và Dịch vụ Xuất sắc Nikkei 2025.

Đây là giải thưởng uy tín do Nikkei tổ chức nhằm tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu tại châu Á có tác động xã hội tích cực, tính đổi mới và giá trị phát triển bền vững.

Metro số 1 TP.HCM được Nikkei trao giải sản phẩm và dịch vụ xuất sắc năm 2025 - Ảnh 1.

Tuyến metro số 1 ghi dấu ấn tại giải thưởng NIKKEI 2025

ẢNH: T.N

Tham gia Giải thưởng Sản phẩm và Dịch vụ Xuất sắc Nikkei 2025, Công ty HURC đã gửi bài và thuyết minh dự thi đánh giá các chất lượng phục vụ cùng những giá trị xã hội mà tuyến metro số 1 mang lại cho TP.HCM. Qua quá trình thẩm định và xét duyệt, Hội đồng giám khảo Nikkei đánh giá cao và chính thức trao giải.

Với chiều dài gần 20 km, kết nối trung tâm TP.HCM chỉ trong khoảng 30 phút, giá vé từ 7.000 – 20.000 đồng, metro số 1 không chỉ góp phần giảm ùn tắc mà còn từng bước thay đổi thói quen đi lại của người dân đô thị. Chỉ trong năm đầu vận hành, tuyến đường sắt đô thị này đã phục vụ gần 20 triệu lượt hành khách, đồng thời trở thành biểu tượng mới cho một đô thị hiện đại, thân thiện và hướng tới phát triển bền vững.

Hội đồng giám khảo Nikkei, trong đó có Giáo sư Tei Woong-il (Trường Đại học Tokyo), đánh giá dự án mang ý nghĩa xã hội lớn khi giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế và các tiện ích thiết yếu dễ dàng hơn, đặc biệt tại các đô thị đông đúc. Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên không chỉ là một tuyến giao thông, mà là hạ tầng vì chất lượng sống của thành phố.

Theo số liệu thống kê từ Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), trung bình mỗi tháng tuyến metro số 1 phục vụ trên 1,5 triệu lượt khách, khoảng 52.000 lượt/ngày và đạt đỉnh hơn 110.000 lượt/ngày vào các dịp lễ Tết. Số lượng người dân sử dụng metro vượt ngoài mong đợi của chính chủ đầu tư và đơn vị khai thác, bởi lúc đầu, metro số 1 chỉ dự báo đạt 39.000 lượt khách/ngày.

Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên không còn chỉ là lựa chọn mang tính trải nghiệm, mà đã trở thành 1 phần trong việc di chuyển hàng ngày của người dân thành phố. Giai đoạn đầu, các tàu metro ghi nhận chỉ kín chỗ vào cao điểm sáng hoặc chiều, nhưng đến giờ gần như tàu chạy giờ nào cũng đều đông đúc. Đồng nghĩa, người dân thành phố đã sử dụng tàu metro cho nhiều mục đích khác, bên cạnh đi làm, đi học.

Metro số 1 TP.HCM được Nikkei trao giải sản phẩm và dịch vụ xuất sắc năm 2025 - Ảnh 2.

Tuyến metro số 1 đã trở thành phương tiện giao thông quen thuộc với người dân TP.HCM sau 1 năm khai thác

ẢNH: T.N

Lãnh đạo MAUR nhìn nhận, 1 trong những nguyên nhân góp phần khiến tuyến metro số 1 trở nên hấp dẫn hơn, đó là hệ thống dịch vụ tiện ích tại nhà ga, trên tàu và trên nền tảng số từng bước được hoàn thiện.

Cụ thể, tại các nhà ga, hành khách được phục vụ bởi hệ thống máy bán nước, trạm sạc thiết bị di động, thiết bị thu gom - tái chế chai nhựa, các màn hình điện tử và standee thông tin - quảng cáo… Trên tàu, hệ thống màn hình điện tử và các ấn phẩm truyền thông giúp cung cấp thông tin hành trình, hướng dẫn an toàn và lan tỏa văn hóa metro. Trên ứng dụng HCMC Metro HURC, hành khách có thể theo dõi lịch trình, thời gian tàu đến - rời ga, đồng thời tiếp cận các dịch vụ tiện ích tích hợp như mua sắm trực tuyến, ưu đãi vui chơi - giải trí và thanh toán không dùng tiền mặt.

Cùng với đó, trong quá trình vận hành tuyến metro số 1, nhiều chương trình ưu đãi dành cho hành khách đã được triển khai thông qua sự phối hợp giữa đơn vị vận hành với các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và đối tác liên quan, nhằm khuyến khích người dân tiếp cận và sử dụng loại hình vận tải công cộng mới.

Gần 19 triệu lượt khách đi metro số 1 TP.HCM, vượt xa kỳ vọng


Tin liên quan

'Bấm nút' vào kỷ nguyên metro

'Bấm nút' vào kỷ nguyên metro

Hôm nay (19.12) đánh dấu mốc lịch sử cho ngành giao thông VN khi cùng lúc TP.HCM, Hà Nội và Phú Quốc đồng loạt khởi công 3 tuyến đường sắt đô thị. Kỷ nguyên mới của metro đã chính thức bắt đầu.

Khám phá thêm chủ đề

Metro số 1 tuyến metro số 1 Nikkei đường sắt đô thị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận