Metro số 1 TP.HCM được Nikkei trao giải sản phẩm và dịch vụ xuất sắc năm 2025

Đây là giải thưởng uy tín do Nikkei tổ chức nhằm tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu tại châu Á có tác động xã hội tích cực, tính đổi mới và giá trị phát triển bền vững.

Tuyến metro số 1 ghi dấu ấn tại giải thưởng NIKKEI 2025 ẢNH: T.N

Tham gia Giải thưởng Sản phẩm và Dịch vụ Xuất sắc Nikkei 2025, Công ty HURC đã gửi bài và thuyết minh dự thi đánh giá các chất lượng phục vụ cùng những giá trị xã hội mà tuyến metro số 1 mang lại cho TP.HCM. Qua quá trình thẩm định và xét duyệt, Hội đồng giám khảo Nikkei đánh giá cao và chính thức trao giải.

Với chiều dài gần 20 km, kết nối trung tâm TP.HCM chỉ trong khoảng 30 phút, giá vé từ 7.000 – 20.000 đồng, metro số 1 không chỉ góp phần giảm ùn tắc mà còn từng bước thay đổi thói quen đi lại của người dân đô thị. Chỉ trong năm đầu vận hành, tuyến đường sắt đô thị này đã phục vụ gần 20 triệu lượt hành khách, đồng thời trở thành biểu tượng mới cho một đô thị hiện đại, thân thiện và hướng tới phát triển bền vững.

Hội đồng giám khảo Nikkei, trong đó có Giáo sư Tei Woong-il (Trường Đại học Tokyo), đánh giá dự án mang ý nghĩa xã hội lớn khi giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế và các tiện ích thiết yếu dễ dàng hơn, đặc biệt tại các đô thị đông đúc. Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên không chỉ là một tuyến giao thông, mà là hạ tầng vì chất lượng sống của thành phố.

Theo số liệu thống kê từ Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), trung bình mỗi tháng tuyến metro số 1 phục vụ trên 1,5 triệu lượt khách, khoảng 52.000 lượt/ngày và đạt đỉnh hơn 110.000 lượt/ngày vào các dịp lễ Tết. Số lượng người dân sử dụng metro vượt ngoài mong đợi của chính chủ đầu tư và đơn vị khai thác, bởi lúc đầu, metro số 1 chỉ dự báo đạt 39.000 lượt khách/ngày.

Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên không còn chỉ là lựa chọn mang tính trải nghiệm, mà đã trở thành 1 phần trong việc di chuyển hàng ngày của người dân thành phố. Giai đoạn đầu, các tàu metro ghi nhận chỉ kín chỗ vào cao điểm sáng hoặc chiều, nhưng đến giờ gần như tàu chạy giờ nào cũng đều đông đúc. Đồng nghĩa, người dân thành phố đã sử dụng tàu metro cho nhiều mục đích khác, bên cạnh đi làm, đi học.

Tuyến metro số 1 đã trở thành phương tiện giao thông quen thuộc với người dân TP.HCM sau 1 năm khai thác ẢNH: T.N

Lãnh đạo MAUR nhìn nhận, 1 trong những nguyên nhân góp phần khiến tuyến metro số 1 trở nên hấp dẫn hơn, đó là hệ thống dịch vụ tiện ích tại nhà ga, trên tàu và trên nền tảng số từng bước được hoàn thiện.

Cụ thể, tại các nhà ga, hành khách được phục vụ bởi hệ thống máy bán nước, trạm sạc thiết bị di động, thiết bị thu gom - tái chế chai nhựa, các màn hình điện tử và standee thông tin - quảng cáo… Trên tàu, hệ thống màn hình điện tử và các ấn phẩm truyền thông giúp cung cấp thông tin hành trình, hướng dẫn an toàn và lan tỏa văn hóa metro. Trên ứng dụng HCMC Metro HURC, hành khách có thể theo dõi lịch trình, thời gian tàu đến - rời ga, đồng thời tiếp cận các dịch vụ tiện ích tích hợp như mua sắm trực tuyến, ưu đãi vui chơi - giải trí và thanh toán không dùng tiền mặt.

Cùng với đó, trong quá trình vận hành tuyến metro số 1, nhiều chương trình ưu đãi dành cho hành khách đã được triển khai thông qua sự phối hợp giữa đơn vị vận hành với các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và đối tác liên quan, nhằm khuyến khích người dân tiếp cận và sử dụng loại hình vận tải công cộng mới.

