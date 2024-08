Metro số 1 vượt thêm ải khó, băng băng về đích

Tuyến metro đầu tiên của TP.HCM dự kiến đưa vào khai thác thương mại cuối năm nay H.M

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (chủ đầu tư - MAUR) vừa phát thông tin: Kể từ 5.8, nhà thầu Hitachi đã bắt đầu bàn giao toàn bộ hệ thống cơ điện của gói thầu CP3 cho Liên danh Tư vấn chung NJPT. Thiết bị được bàn giao bao gồm 11 hệ thống: đoàn tàu; đường ray; thẻ vé; hệ thống thông tin; hệ thống tín hiệu; biển báo hiệu; hệ thống cung cấp nguồn điện; hệ thống cấp điện trên cao; thiết bị Depot và nhà xưởng; hệ thống kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu; hệ thống cửa chắn ke ga.

Đây là điểm mốc quan trọng của dự án khi các nhân viên người Việt Nam của Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) sẽ trực tiếp thực hành trên các trang thiết bị của tuyến metro sau một thời gian dài học tập lý thuyết. Trước đây, theo diễn giải của nhà thầu, toàn bộ hệ thống thiết bị sẽ không được bàn giao để phục vụ công tác đào tạo cho đến khi các thiết bị này được nghiệm thu. Tuy nhiên, để nghiệm thu được các thiết bị này, hệ thống các thiết bị phải được sử dụng an toàn trong giai đoạn vận hành thử (trial run). Mặt khác, để vận hành thử được thì nhân viên Công ty HURC1 phải được đào tạo thực hành trực tiếp trên các đoàn tàu và thiết bị, đảm bảo thành thục, nhuần nhuyễn trước.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường (ngoài cùng bên phải) trực tiếp thị sát công tác nhận bàn giao hệ thống thiết bị phục vụ công tác đào tạo vận hành tuyến metro số 1

Lãnh đạo MAUR cho biết, việc diễn giải khác nhau về mặt Hợp đồng giữa chủ đầu tư, Tư vấn NJPT và nhà thầu về nội dung này là một trong những vướng mắc lớn trong thời gian qua. Theo chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, để tháo gỡ vướng mắc trên, MAUR đã nỗ lực liên tục trao đổi, đàm phán giữa các bên và với sự tham gia của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, JICA Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn Hitachi tại trụ sở chính Tokyo...

Đến nay, vướng mắc về sử dụng trang thiết bị của các nhà thầu cho công tác đào tạo thực hành đã cơ bản được giải quyết. Để bàn giao các thiết bị cho công tác đào tạo thực hành, các bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) như: MOU giữa MAUR, nhà thầu, Tư vấn NJPT và Công ty HURC1, trong đó MAUR và nhà thầu đẩy nhanh các thủ tục thành lập Ban xử lý tranh chấp (DAB) để giải quyết các khiếu nại phát sinh, đồng thời chấp nhận trả trước 80% các chi phí trực tiếp cho hoạt động đào tạo trong việc sử dụng thiết bị của nhà thầu Hitachi.

Đồng thời, phía Hitachi và Tư vấn NJPT cũng ký MOU liên quan đến nội dung bảo hiểm và việc đảm bảo an toàn cho trang thiết bị, tránh hư hỏng trong quá trình sử dụng thiết bị cho việc đào tạo; MOU giữa MAUR và các nhà thầu CP1a, CP1b, CP2 cho việc sử dụng các trang thiết bị của các nhà thầu (hệ thống thang máy, thang cuốn, PCCC…) cho quá trình đào tạo.

Nhân viên người Việt chính thức trực tiếp thực hành trên các trang thiết bị của tuyến metro số 1

Trước đó, vào tháng 7, nhà thầu Hitachi cũng đã bàn giao 2 hệ thống độc lập là hệ thống đào tạo sử dụng thẻ vé và hệ thống mô phỏng lái tàu để Tư vấn NJPT thực hiện công tác đào tạo sớm. Đến nay, các công việc này đã cơ bản hoàn thành.

"Theo kế hoạch, quá trình đào tạo thực hành trên chính tuyến cho nhân viên Công ty HURC1 sẽ kết thúc trong tháng 9. Trên cơ sở đó, các nhân viên đã hoàn thành quá trình đào tạo sẽ tham gia vào công tác vận hành thử (trial run) vào tháng 10 và tháng 11 với sự đánh giá độc lập của Tư vấn an toàn hệ thống (BVT) của Pháp. Căn cứ kết quả đánh giá công tác vận hành thử và Báo cáo thẩm định An toàn hệ thống của Tư vấn BVT, chúng tôi sẽ trình nộp hồ sơ cho Cục Đường sắt để thực hiện công tác thẩm định an toàn và cho Hội đồng nghiệm thu Nhà nước để hoàn tất công tác nghiệm thu hoàn thành, đưa dự án vào vận hành khai thác" - lãnh đạo MAUR thông tin thêm.