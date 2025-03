Metro TP.HCM: Giới trẻ thích thú 'chạm' thẻ NAPAS, xé 'túi mù', nhận quà hot trend

Metro 01 (Bến Thành - Suối Tiên) là tuyến Metro tại Việt Nam triển khai thanh toán điện tử

Tại ga metro An Phú và Nhà hát Thành phố ở TP.HCM trong 2 ngày 9.3 và 10.3 cũng sôi động với chương trình tặng quà hấp dẫn của NAPAS. Sự kiện này không chỉ giúp giới trẻ trải nghiệm thanh toán điện tử hiện đại mà còn mang đến những phần quà bất ngờ đầy thú vị.

Khách hàng của 25 ngân hàng gồm BIDV, Agribank, TPBank, SHB, BVBank, VietBank, SeABank, NamABank, Vietcombank, Wooribank, Techcombank, VIB, NCB, VietABank, BaoViet Bank, PBVN, Kienlongbank, Saigonbank, Bắc Á Bank, Eximbank, MB, ACB, OCB, VietinBank, Sacombank đều có thể "chạm" để vào cổng và "chạm" để thanh toán khi kết thúc hành trình.

Tại đây, hành khách được hướng dẫn "tap-in" khi vào ga và "tap-out" khi ra khỏi ga để thanh toán mà không cần phải xếp hàng hay chuẩn bị tiền mặt. Không chỉ tiết kiệm thời gian trong những giờ cao điểm, các bạn trẻ còn nhanh chóng bắt kịp xu hướng thanh toán thông minh, giảm bớt việc sử dụng tiền mặt, đồng thời tiến gần hơn đến một xã hội không dùng tiền mặt.

Ngay sau khi "tap" thẻ, hành khách sẽ nhận được món quà bất ngờ từ NAPAS: khui túi mù hot trend - khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy thích thú vì không biết trong đó sẽ là gì.

Chị Chu Hải My - sinh viên Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng (HCM) bất ngờ khi "khui" túi mù và nhận về "em" YaYa xinh xắn của nhà sản xuất Baby Three. "Món quà rất dễ thương và đầy bất ngờ, với tôi đây là khởi đầu ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng tích cực. Cảm ơn chiếc thẻ đã đồng hành cùng tôi trong mọi thanh toán", chị My hào hứng chia sẻ.

Tại đây, hành khách cũng được hướng dẫn thanh toán thẻ tiện lợi, nhanh chóng. Chị Nguyễn Thị Anh Đào (Q.5, TP.HCM) chia sẻ, cuối tuần chị thường cùng gia đình đi chơi bằng metro, cho các con trải nghiệm giao thông công cộng văn minh với các phương thức thanh toán số hiện đại. Từ khi có thêm thanh toán thẻ ngân hàng thì càng dễ dàng hơn.

Chương trình tặng quà của NAPAS diễn ra trong 2 ngày 9.3 và 10.3.2025 tại ga metro An Phú và Nhà hát Thành phố. Đây là hoạt động nhằm lan tỏa thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong giao thông.

Thời gian tới, NAPAS dự kiến tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời mở rộng kết nối với nhiều ngân hàng trong hệ thống, hướng tới hơn 60 triệu chủ thẻ NAPAS hiện nay có thể sử dụng thuận tiện mỗi khi đi metro.