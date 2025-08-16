Metro TP.HCM tăng chuyến, cuối tuần chạy tới đêm

Theo biểu đồ chạy tàu mới, từ 16.8 - 29.8, 11 đoàn tàu vẫn giữ 226 lượt chạy tàu từ thứ 2 đến thứ 6 với thời gian giãn cách khoảng 7 - 12 phút/lượt tàu. Riêng thứ bảy và chủ nhật, lượt chạy sẽ được tăng lên 230 với thời gian hoạt động kéo dài tới 23 giờ.

Tuyến metro số 1 tiếp tục điều chỉnh thời gian hoạt động và tần suất vận hành nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân ẢNH: NHẬT THỊNH

Vào dịp Lễ Quốc Khánh sắp diễn ra, trong 4 ngày từ 30.8 - 2.9, tàu sẽ chạy liên tục từ 5 giờ sáng đến 23 giờ đêm với 251 lượt chạy tàu trong 2 ngày đầu dịp lễ và 264 lượt trong 2 ngày sau (1 - 2.9).

Sau đó, từ 3.9 đến cuối năm, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng số lượt chạy tàu lên 243 chuyến từ thứ 2 đến thứ 6, tăng 17 chuyến so với giai đoạn từ nay đến trước Lễ Quốc khánh và 246 lượt chạy vào 2 ngày cuối tuần, tăng 16 lượt.

Trước đó, từ 1.7, tuyến metro số 1 cũng đã được điều chỉnh tăng tần suất hoạt động với tổng số 226 lượt chạy tàu mỗi ngày, tăng 6 chuyến so với lịch giai đoạn trước, nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao sau khi thành phố sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Việc tăng tần suất chạy tàu là một trong những giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của TP.HCM sau sáp nhập, đồng thời hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động từ Bình Dương vào khu trung tâm làm việc hàng ngày. Công chức, cán bộ, người lao động từ Trung tâm hành chính Bình Dương có thể sử dụng các tuyến buýt 61-05 và 61-77, lộ trình kết nối đến Bến xe Miền Đông mới, sau đó sử dụng tàu metro để di chuyển vào trung tâm thành phố.



