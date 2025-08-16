Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Metro TP.HCM tăng chuyến, cuối tuần chạy tới đêm

Hà Mai
Hà Mai
16/08/2025 16:13 GMT+7

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP.HCM), tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) sẽ điều chỉnh biểu đồ chạy tàu từ hôm nay (16.8) nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển của người dân thành phố.

Theo biểu đồ chạy tàu mới, từ 16.8 - 29.8, 11 đoàn tàu vẫn giữ 226 lượt chạy tàu từ thứ 2 đến thứ 6 với thời gian giãn cách khoảng 7 - 12 phút/lượt tàu. Riêng thứ bảy và chủ nhật, lượt chạy sẽ được tăng lên 230 với thời gian hoạt động kéo dài tới 23 giờ. 

Metro TP.HCM tăng chuyến, cuối tuần chạy tới đêm - Ảnh 1.

Tuyến metro số 1 tiếp tục điều chỉnh thời gian hoạt động và tần suất vận hành nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân

ẢNH: NHẬT THỊNH

Vào dịp Lễ Quốc Khánh sắp diễn ra, trong 4 ngày từ 30.8 - 2.9, tàu sẽ chạy liên tục từ 5 giờ sáng đến 23 giờ đêm với 251 lượt chạy tàu trong 2 ngày đầu dịp lễ và 264 lượt trong 2 ngày sau (1 - 2.9).

Sau đó, từ 3.9 đến cuối năm, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng số lượt chạy tàu lên 243 chuyến từ thứ 2 đến thứ 6, tăng 17 chuyến so với giai đoạn từ nay đến trước Lễ Quốc khánh và 246 lượt chạy vào 2 ngày cuối tuần, tăng 16 lượt.

Trước đó, từ 1.7, tuyến metro số 1 cũng đã được điều chỉnh tăng tần suất hoạt động với tổng số 226 lượt chạy tàu mỗi ngày, tăng 6 chuyến so với lịch giai đoạn trước, nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao sau khi thành phố sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Việc tăng tần suất chạy tàu là một trong những giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của TP.HCM sau sáp nhập, đồng thời hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động từ Bình Dương vào khu trung tâm làm việc hàng ngày. Công chức, cán bộ, người lao động từ Trung tâm hành chính Bình Dương có thể sử dụng các tuyến buýt 61-05 và 61-77, lộ trình kết nối đến Bến xe Miền Đông mới, sau đó sử dụng tàu metro để di chuyển vào trung tâm thành phố.


Tin liên quan

Từ hôm nay, người dân TP.HCM có thể mang xe đạp lên tàu metro

Từ hôm nay, người dân TP.HCM có thể mang xe đạp lên tàu metro

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (TP.HCM) vừa thông báo chính thức thí điểm cho phép hành khách mang xe đạp gấp cá nhân lên tàu tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Khám phá thêm chủ đề

metro Metro số 1 Metro TP.HCM đường sắt đô thị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận