Metro trước nhà, quốc lộ ‘rộng lối’, tin vui cho khu đông bắc TP.HCM

"Sóng" hạ tầng khu đông bắc sau sáp nhập

Khu đông bắc TP.HCM dọc trục Quốc lộ 13 ghi nhận những chuyển động mạnh mẽ về hạ tầng đô thị với loạt dự án giao thông quy mô lớn được đẩy nhanh lộ trình triển khai. Từ các tuyến metro, quốc lộ đến hệ thống vành đai với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, khu vực này được kỳ vọng trở thành "cửa ngõ tăng trưởng" mới, thúc đẩy giãn dân, kết nối liên vùng và lan tỏa động lực phát triển cho toàn Đông Nam bộ.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM gần đây, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh giới tỉnh Bình Dương (cũ) sẽ được mở rộng lên 60m, dự kiến khởi công vào quý 4/2026 và hoàn thành năm 2028, tổng mức đầu tư gần 21.000 tỉ đồng. Khi hoàn thành, dự án sẽ trực tiếp kết nối cửa ngõ đông bắc TP.HCM với khu Hàng Xanh và trung tâm TP.HCM (cũ), góp phần giải tỏa áp lực giao thông và rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực trọng điểm.

Loạt hạ tầng Metro số 2, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 cùng quy hoạch mô hình TOD, đưa thị trường bất động sản khu đông phát triển ẢNH: QUỐC DŨNG

Song song với Quốc lộ 13, tuyến Metro số 2 (Thủ Dầu Một - TP.HCM) cũng được xác định là một trong 9 tuyến đường sắt đô thị ưu tiên đầu tư trước năm 2035. Việc đẩy nhanh lộ trình triển khai metro số được giới chuyên gia đánh giá là "chất xúc tác" quan trọng cho thị trường bất động sản khu đông bắc TP.HCM trong giai đoạn hậu sáp nhập.

Trong báo cáo chuyên sâu "Mô hình TOD tại TP.HCM: Xu hướng phát triển tương lai", CBRE Việt Nam chỉ ra rằng các dự án bất động sản nằm trong vùng của TOD (Transit-Oriented Development) thường ghi nhận giá trị cao hơn mặt bằng chung. Thực tế tại nhiều quốc gia như Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc, Thái Lan cho thấy giá bất động sản có thể tăng theo cấp số nhân khi các tuyến metro đi vào vận hành.

Tại Việt Nam, hiệu ứng này đã được kiểm chứng rõ nét trên trục Xa lộ Hà Nội - nơi tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đi qua. Giá căn hộ tại các khu vực Thảo Điền, An Phú, Thủ Đức (cũ) đã tăng 50 - 70% sau 4 - 5 năm.

Với định hướng phát triển tương đồng Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 13 - trục xương sống của khu đông bắc TP.HCM, nơi tuyến Metro số 2 đi qua được dự báo sẽ tạo tác động trực tiếp lên mặt bằng giá bất động sản toàn khu vực trong trung và dài hạn.

The Emerald 68 - trung tâm vùng cộng hưởng hạ tầng hiếm có

Nằm trên mặt tiền Quốc lộ 13 và tuyến Metro số 2, The Emerald 68 do Tập đoàn Lê Phong phát triển, DKRA Realty làm Tổng đại lý Tiếp thị và Phân phối được đánh giá là một trong số ít dự án hưởng lợi trực tiếp từ sóng đầu tư hạ tầng. Vị trí cách trung tâm phường Sài Gòn (quận 1 cũ) chỉ 11.5 km và sở hữu 3 mặt tiền đường - 3 mặt view sông đắt giá.

Sở hữu 3 mặt tiền đường - 3 mặt view sông Sài Gòn, Metro số 2 chạy ngang trước dự án giúp The Emerald sở hữu tiềm năng tăng giá rõ rệt

Hiện dự án đã chuẩn bị cất nóc khi đã xây 39/39 tầng - vượt tiến độ lên đến hơn 60 ngày. Pháp lý minh bạch, tiến độ xây dựng và chất lượng công trình được bảo chứng bởi Coteccons - Tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam. Đến nay, hơn 95% giỏ hàng đã có chủ, tuy nhiên, theo bà Nguyễn Bảo Khuê - Tổng giám đốc DKRA Vega - Đơn vị triển khai Kinh doanh dự án cho hay: DKRA Realty đặt mục tiêu đưa 100% sản phẩm The Emerald 68 đến tay khách hàng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quan điểm nhất quán của chúng tôi trong hợp tác với đối tác.

Dù số lượng sản phẩm còn lại rất giới hạn nhưng DKRA Realty vẫn tiếp tục giới thiệu ra thị trường với chính sách ưu việt khi dễ dàng sở hữu nhà bằng lương chỉ với 10 triệu/tháng, thanh toán 6,8% ký HĐMB, 20% đến khi nhận sổ hồng, hoàn tiền lên đến 15%. Với khách vay, ngân hàng hỗ trợ tối đa 80%, ân hạn gốc đến khi nhận nhà và hỗ trợ lãi suất đến 4 năm.

The Emerald 68 chuẩn bị cất nóc trong tháng 12.2025 - vượt tiến độ lên đến hơn 60 ngày, chất lượng công trình được bảo chứng bởi Coteccons - thương hiệu Tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam ẢNH: QUỐC DŨNG

Bên cạnh tiến độ và pháp lý, The Emerald 68 tạo dấu ấn khác biệt nhờ hệ tiện ích và loạt thiết kế vượt chuẩn khi 100% căn hộ đều có ban công, có những căn sở hữu ban công lồi dài 5m, tỷ lệ 11:6 ấn tượng, tức chỉ 11 căn/tầng nhưng có đến 6 thang máy, cùng 3 tầng hầm liên thông vượt chuẩn - quy mô 15.000 m2, không gian sảnh đón thông tầng cao 8 m cùng hơn 40 tiện ích đa dạng, mở ra trải nghiệm khác biệt cho cư dân.

Trong bối cảnh hạ tầng đông bắc TP.HCM tăng tốc mạnh mẽ, The Emerald 68 hội tụ đồng thời các yếu tố vị trí minh bạch, tiến độ vững vàng, pháp lý minh bạch cùng chính sách bán hàng cạnh tranh, trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.